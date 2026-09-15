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Giornata della consapevolezza sul linfoma, i numeri in Italia e nel mondo

Salute e Benessere
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Sono circa 15.500 i nuovi casi di linfoma stimati ogni anno in Italia. Nel 2024, secondo le stime più recenti, sono stati diagnosticati 13.271 linfomi non-Hodgkin e 2.218 linfomi di Hodgkin. La Giornata mondiale della consapevolezza sul linfoma, che si celebra il 15 settembre, punta a richiamare l'attenzione sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sui progressi nelle cure

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Sono circa 15.500 i nuovi casi di linfoma stimati ogni anno in Italia. Nel 2024, secondo le stime più recenti, sono stati diagnosticati 13.271 linfomi non-Hodgkin e 2.218 linfomi di Hodgkin. Nel resto del mondo i numeri sono ancora più significativi: i dati GLOBOCAN 2024 stimano 562.793 nuovi casi di linfoma non-Hodgkin e 234.903 decessi. Una malattia che, per numero di nuove diagnosi, è oggi tra i dieci tumori più diffusi a livello globale. È anche alla luce di questi numeri che la Giornata mondiale della consapevolezza sul linfoma, che si celebra il 15 settembre, punta a richiamare l'attenzione sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sui progressi nelle cure. Oltre a promuovere la conoscenza e la consapevolezza su questa patologia.

Oggi, affermano gli oncologi, è possibile parlare di guarigione per una percentuale significativa di pazienti colpiti da linfoma diffuso a grandi cellule B in stadio avanzato, una forma aggressiva di linfoma non Hodgkin caratterizzata dalla rapida crescita dei linfociti B.

Cosa sono i linfomi

I linfomi sono tumori che interessano il sistema linfatico, parte fondamentale del sistema immunitario. Si distinguono principalmente in due grandi gruppi: i linfomi di Hodgkin e quelli non-Hodgkin, che comprendono a loro volta numerose forme diverse per caratteristiche, aggressività e risposta ai trattamenti. Possono comparire a qualsiasi età, anche se alcune tipologie sono più frequenti in determinate fasce della popolazione. Uno degli aspetti più insidiosi è che i sintomi iniziali possono essere generici e facilmente confusi con disturbi comuni: tra i segnali più frequenti ci sono l'ingrossamento persistente dei linfonodi, febbre senza una causa apparente, sudorazioni notturne, stanchezza e perdita di peso non intenzionale.

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La camminata per la ricerca e l'assistenza ai pazienti ematologici

Domenica 27 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva organizzata dall'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma per raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.  Fitwalking for Ail, giunta alla 10ma edizione e nata per celebrare la Giornata mondiale della leucemia mieloide cronica, continua a crescere in tutta Italia tornando protagonista in ben 40 città, da nord a sud, nell’ultimo fine settimana di settembre. L'iniziativa farà tappa a:  Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Caltanissetta, Campobasso il 20/9;  Candelo (Biella),  Ceglie Messapica (Brindisi) il 04/10;  Cosenza, Frosinone, Genova, Grignano Polesine (Rovigo),  Grosseto, Grottaglie (Taranto), Imperia, L’Aquila, Latina, Livorno, Messina, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma il 26/09;  Pesaro, Polla (Salerno) il 26/09;  Portocannone (Campobasso), Ragusa, Reggio Calabria, Roma e Salerno il 4/10; Savona, Siena, Siracusa, Teramo, Terranuova Bracciolini (Arezzo), Torino, Trani, Trapani, Trieste, Turriaco (Gorizia) il 26/09. 


Giovedì 24 settembre a Roma alle ore 11,30, presso il Circolo del Tennis (viale dei Gladiatori, 31) si terrà la Conferenza stampa nazionale per presentare l'appuntamento associativo che continua a crescere di anno in anno, alla presenza di rappresentanti Ail, importanti ematologi e istituzioni.

 

Tra risultati e prospettive di cura

Anche quest’anno la Fitwalking for Ail - informa una nota -  rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e Salute. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, infatti, un approccio integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. Per tutta la giornata, sarà possibile testimoniare la solidarietà ai pazienti ematologici postando sui canali social di Ail una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi. Ogni partecipante iscritto riceverà un kit da utilizzare durante la camminata solidale. La quota di partecipazione alla Fitwalking for Ail è di 10 euro. 

 

La Fitwalking for Ail vuole raccontare i risultati raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e per informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiarli quindi alla pratica dello sport. L’iniziativa di sensibilizzazione, nata nel 2017, continua a essere una speciale occasione per i pazienti e gli ex pazienti per trascorrere una giornata all’aria aperta, facendo movimento e attività fisica. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più curabili.

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