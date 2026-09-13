Numeri da record per la sesta edizione torinese dell'evento, Official Charity delle Nitto ATP Finals, che ha unito sanità, grandi campioni dello sport e istituzioni per promuovere la diagnosi precoce, l'inclusione e il lancio della Settimana Europea dello Sport 2026
Si è chiusa con un successo la sesta edizione torinese di Tennis & Friends-Salute e Sport: oltre 75mila visitatori hanno riempito il Parco del Valentino e Villa Glicini dall’11 al 13 settembre 2026. L'evento, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e inserito come Official Charity delle Nitto ATP Finals, ha allestito tre giornate interamente dedicate alla prevenzione gratuita, allo sport e ai sani stili di vita, registrando il record di 32 mila screening e consulti medici gratuiti.
Il Villaggio della Salute e le eccellenze mediche
Il cuore pulsante della manifestazione è stato il Villaggio della Salute, coordinato da Regione Piemonte, ASL Città di Torino e Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. All'interno della struttura sono state allestite circa 100 postazioni sanitarie che hanno offerto visite in 30 diverse specializzazioni, registrando un boom di richieste soprattutto per ginecologia, ortopedia, cardiologia, dermatologia, gastroenterologia e dietologia. All'iniziativa hanno aderito le principali eccellenze ospedaliere torinesi, il mondo della sanità militare, le Forze dell’Ordine e l’Associazione Donatorinati per la raccolta del sangue.
Campioni e istituzioni uniti per la prevenzione
Le tre giornate hanno visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali e scientifiche, tra cui i rappresentanti dell'AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), impegnati in un protocollo biennale per ridurre i decessi evitabili per tumore attraverso la diagnosi precoce. Accanto alla medicina, lo sport e lo spettacolo hanno fatto la loro parte: celebrità e campioni come Francesca Lollobrigida, Pino Maddaloni, Alessia Filippi, Cristina Chiabotto e Vittorio Brumotti si sono sfidati sui campi da tennis per il trofeo “Una volée per la salute”, attirando un grande pubblico.
Giovani, inclusione e solidarietà in corsia
La manifestazione ha dedicato ampio spazio alle nuove generazioni con la giornata "La prevenzione è giovane" e alle attività di inclusione, come il raduno “Wheelchair” per atleti con disabilità motoria. Grande impatto sociale ha avuto anche l'iniziativa “Tennis & Friends in Corsia”, che ha portato i maestri della FITP all'Ospedale Oncologico Pediatrico Regina Margherita di Torino per offrire momenti di svago e gioco ai piccoli pazienti, affiancata dalle attività educative del Villaggio Interforze e del Terzo Settore.
Da Torino parte la Settimana Europea dello Sport
L'evento piemontese è stato anche la vetrina ideale per il lancio ufficiale della Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre con il claim “#BeActive Your Way: No pressure, no judgement”. I promotori hanno ricordato l'importanza di combattere la sedentarietà: sebbene i dati mostrino un aumento degli italiani attivi, restano ancora circa 17,7 milioni di persone che non praticano sport. L'obiettivo della campagna è proprio quello di promuovere il movimento come gesto spontaneo e accessibile a tutte le età.