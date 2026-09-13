Numeri da record per la sesta edizione torinese dell'evento, Official Charity delle Nitto ATP Finals, che ha unito sanità, grandi campioni dello sport e istituzioni per promuovere la diagnosi precoce, l'inclusione e il lancio della Settimana Europea dello Sport 2026

Si è chiusa con un successo la sesta edizione torinese di Tennis & Friends-Salute e Sport: oltre 75mila visitatori hanno riempito il Parco del Valentino e Villa Glicini dall’11 al 13 settembre 2026. L'evento, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e inserito come Official Charity delle Nitto ATP Finals, ha allestito tre giornate interamente dedicate alla prevenzione gratuita, allo sport e ai sani stili di vita, registrando il record di 32 mila screening e consulti medici gratuiti.

Il Villaggio della Salute e le eccellenze mediche

Il cuore pulsante della manifestazione è stato il Villaggio della Salute, coordinato da Regione Piemonte, ASL Città di Torino e Istituto Nazionale Oncologico Candiolo. All'interno della struttura sono state allestite circa 100 postazioni sanitarie che hanno offerto visite in 30 diverse specializzazioni, registrando un boom di richieste soprattutto per ginecologia, ortopedia, cardiologia, dermatologia, gastroenterologia e dietologia. All'iniziativa hanno aderito le principali eccellenze ospedaliere torinesi, il mondo della sanità militare, le Forze dell’Ordine e l’Associazione Donatorinati per la raccolta del sangue.

Campioni e istituzioni uniti per la prevenzione

Le tre giornate hanno visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali e scientifiche, tra cui i rappresentanti dell'AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), impegnati in un protocollo biennale per ridurre i decessi evitabili per tumore attraverso la diagnosi precoce. Accanto alla medicina, lo sport e lo spettacolo hanno fatto la loro parte: celebrità e campioni come Francesca Lollobrigida, Pino Maddaloni, Alessia Filippi, Cristina Chiabotto e Vittorio Brumotti si sono sfidati sui campi da tennis per il trofeo “Una volée per la salute”, attirando un grande pubblico.