Il nostro è il Paese europeo più colpito dall'epidemia di West Nile: il nostro territorio nazionale guida la triste classifica sia per estensione geografica che per impatto sanitario, registrando 64 zone colpite e 590 casi umani autoctoni. Secondo quanto dicono i dati, nell'ultimo periodo la diffusione del virus ha subito accelerazione

In Europa, dall'inizio della stagione estiva, sono stati segnalati 1.285 casi di febbre del Nilo contratti localmente in 15 Paesi e l'Italia ne presenta il numero più elevato, ovvero 590. A seguirla la Grecia con 319 casi e la Spagna con 104. Questi i dati, aggiornati al 10 settembre, pubblicati oggi dallo European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc).

Sono state identificate, attraverso il sistema di sorveglianza, 161 aree interessate dal virus in 15 Paesi europei. L'Italia è il Paese con il numero più elevato, 64 aree, seguita da Grecia (21) e Romania (20). In Italia i casi si concentrano a Padova con 50 casi, Milano con 48, Roma con 46, Latina con 34, Torino con 30, Oristano con 25, Caserta con 22, Cremona con 21, Novara con 18 e Mantova con 17.

Italia e Francia hanno anche casi autoctoni

L'Ecdc pubblica oggi anche la sorveglianza stagionale di un'altra malattia trasmessa dalle zanzare, la dengue. Dall'inizio del 2026 e fino al 9 settembre 2026, due Paesi europei hanno segnalato casi autoctoni, ovvero contratti localmente e non durante un viaggio all'estero: l'Italia (24 casi) e la Francia (5 casi). Questa settimana, l'Italia ha segnalato ulteriori 21 casi contratti localmente, inclusi due casi nell'area di Lecce e 19 nell'area di Livorno (entrambi i cluster erano già attivi), mentre non sono stati segnalati nuovi casi in Francia.