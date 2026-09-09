Bere bevande molto calde, come tè e caffè, regolarmente, potrebbe danneggiare l'esofago e incrementare il rischio di cancro. Lo rivela uno studio, riportato dalla Bbc .

Lo studio

I ricercatori hanno sviluppato questo studio su un campione di quasi un milione di persone e hanno osservato come chi beve le bevande molto calde presenta un rischio circa tre volte maggiore di sviluppare un cancro all'esofago rispetto a chi beve bevande a una temperatura più moderata. Gli esperti sottolineano, tuttavia, che la probabilità complessiva di sviluppare questo tumore rimane bassa.

La ricerca, condotta dall’Università di Oxford e pubblicata sull’International Journal of Cancer, definisce molto calda qualsiasi bevanda con una temperatura di 65 °C o superiore, considerandola potenzialmente rischiosa. Anche consumare sei o più bevande calde al giorno aumenta il rischio, secondo i dati raccolti su 977.282 uomini e donne di mezza età.

Sebbene l’aggiunta di latte possa raffreddare leggermente la bevanda, secondo i ricercatori un tè o un caffè con latte potrebbe comunque essere troppo caldo.

Il consiglio è di aspettare qualche minuto prima di bere, in modo che la bevanda raggiunga una temperatura più sicura. Cancer Research UK afferma che è difficile stabilire un tempo preciso per quanto una bevanda calda debba essere lasciata raffreddare. "Ma se siete preoccupati, vi consigliamo semplicemente di aspettare finché la bevanda non raggiunge una temperatura confortevole da bere, invece di consumarla quando è ancora molto calda", ha dichiarato l’organizzazione benefica.