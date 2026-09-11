Nei primi due anni di vita, l'Italia non è un Paese uguale per tutti

Guardare gli ultimi dati sulla salute di bambine e bambini da zero a due anni in Italia significa imbattersi più volte nello stesso risultato: le condizioni e le pratiche che possono influire sulla salute nei primi mille giorni cambiano significativamente da una regione all’altra. Ma dietro le differenze territoriali non ci sono soltanto comportamenti e condizioni socioeconomiche: conta anche la possibilità concreta di accedere ai servizi