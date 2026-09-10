Peste suina africana, 5 casi tra cinghiali in Piemonte

Cinque nuove positività alla peste suina africana tra i cinghiali sono state individuate dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Tutti i casi sono stati rilevati in provincia di Cuneo, a Saliceto, dove sono sette i casi accertati.

La peste suina africana (PSA)

È una malattia virale infettiva che colpisce sia i suini domestici che quelli selvatici. Attualmente non esistono vaccini sicuri ed efficaci, e la mortalità può raggiungere il 100% degli animali colpiti da questo virus, caratterizzato da un’elevata resistenza e persistenza nell’ambiente. Anche se è non trasmissibile all’uomo, e quindi non rappresenta alcun pericolo per la salute dei cittadini, la PSA può avere conseguenze gravi sia a livello economico che sociale, incidendo sulla redditività degli allevamenti e condizionando pesantemente le movimentazioni di suini e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione Europea nonché le esportazioni verso paesi terzi. In Italia la PSA è soggetta ad un Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione.