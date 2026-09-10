Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Peste suina africana, 5 casi tra cinghiali in Piemonte

Salute e Benessere

Tutti i casi sono stati rilevati in provincia di Cuneo, a Saliceto, con sette positività accertate. Il totale in regione cresce pertanto a 832 casi

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Cinque nuove positività alla peste suina africana tra i cinghiali sono state individuate dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Tutti i casi sono stati rilevati in provincia di Cuneo, a Saliceto, dove sono sette i casi accertati.

I numeri

Il totale in regione cresce pertanto a 832 positivi. Nessun nuovo caso in Liguria dove le positività restano invariate a 1.382. Complessivamente, nelle due regioni, il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.214 casi. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana rimane fermo a quota 206.

Approfondimento

Peste suina, l'Ue revoca misure di sicurezza in diversi allevamenti

La peste suina africana (PSA)

È una malattia virale infettiva che colpisce sia i suini domestici che quelli selvatici. Attualmente non esistono vaccini sicuri ed efficaci, e la mortalità può raggiungere il 100% degli animali colpiti da questo virus, caratterizzato da un’elevata resistenza e persistenza nell’ambiente. Anche se è non trasmissibile all’uomo, e quindi non rappresenta alcun pericolo per la salute dei cittadini, la PSA può avere conseguenze gravi sia a livello economico che sociale, incidendo sulla redditività degli allevamenti e condizionando pesantemente le movimentazioni di suini e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione Europea nonché le esportazioni verso paesi terzi. In Italia la PSA è soggetta ad un Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione.

Salute e benessere: Ultime notizie

Bevande calde potrebbero aumentare rischio cancro: lo studio

Salute e Benessere

I rischi restano comunque bassi. Le ricerche sono state condotte su un campione di circa un...

Cure per la fibrillazione atriale utili contro l'Alzheimer: lo studio

Salute e Benessere

Uno studio del Karolinska Institutet indica che i nuovi anticoagulanti (NOAC) potrebbero...

Lebbra: cos'è, sintomi e come si tramette

Salute e Benessere

Nota anche come morbo di Hansen è una delle più antiche malattie conosciute dal genere umano. Le...

Lebbra Italia, Spallanzani: no allarme, malattia rara da 7 casi l'anno

Salute e Benessere

L'infettivologa spiega, in un'intervista a LaPresse, che “non solo si tratta di una malattia rara...

Oms: "Fumare può compromettere le possibilità di avere un figlio"

Salute e Benessere

L'Oms ha proposto una revisione sistematica di studi condotti tra il 2000 e il 2026 i quali hanno...

Salute e benessere: Più letti