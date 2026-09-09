Lebbra: cos'è, sintomi e come si tramette

Nota anche come morbo di Hansen è una delle più antiche malattie conosciute dal genere umano. Le antiche civiltà della Cina, Egitto e India la temevano perchè rappresentava una malattia incurabile, mutilante e contagiosa. In realtà, la lebbra è una malattia facilmente diagnosticabile e curabile con una terapia antibiotica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il morbo di Hansen, più comunemente noto come lebbra, è una malattia infettiva granulomatosa e cronica. È causata dal batterio Mycobacterium leprae, un microrganismo che si sviluppa molto lentamente nell'organismo. Questa caratteristica può portare alla manifestazione dei sintomi anche molti anni dopo l'infezione iniziale. Sebbene sia una patologia antica, la lebbra è ancora presente in diverse parti del mondo e può causare sofferenze e disabilità se non trattata. La capacità di contagio piuttosto modesta.

Il contagio La trasmissione avviene tramite lo stretto e prolungato contatto con gli individui infetti. Si ritiene che il contagio possa essere favorito dall'esposizione ai fluidi corporei emessi dalla persona malata per diffusione aerea, come le secrezioni nasali o attraverso le goccioline di saliva espulse dalla bocca con colpi di tosse o starnuti. La maggior parte delle persone esposte ed infettate dal M. leprae non sviluppa la malattia, poiché la loro risposta immunitaria è adeguata a combattere l'agente infettante. Le persone il cui sistema immunitario è debilitato da malattie croniche come diabete o patologie croniche sono maggiormente esposte al rischio di contrarre la lebbra, poiché le loro difese non sono abbastanza forti. Approfondimento Lebbra Italia, Spallanzani: no allarme, malattia rara da 7 casi l'anno

I sintomi A seconda del tipo di lebbra, i sintomi all'esordio possono includere: lesioni cutanee ipopigmentate o eritematose, che non guariscono dopo diverse settimane o mesi; Intorpidimento o mancanza di sensibilità al tatto, al calore o al dolore alle estremità (mani, braccia, piedi e gambe);debolezza muscolare. La lebbra può progressivamente danneggiare nervi, ossa articolazioni e muscoli. Inoltre, l'evoluzione della malattia può associarsi all'insorgenza di bolle, noduli (definiti lepromi) e placche.

Il decorso della lebbra è molto lento Il periodo di incubazione medio del micobatterio è indicativamente di 5-7 anni, ma può variare da pochi mesi fino a 10 anni. Nel 90% dei pazienti il primo segno della lebbra è una sensazione di intorpidimento, a causa dell'interessamento delle terminazioni nervose. La prima lesione cutanea è di solito di tipo "indeterminato" e provoca una o poche macchie cutanee più chiare del normale colore della pelle o eritematose (leggermente rosse), prima di evolvere nella forma tubercoloide.