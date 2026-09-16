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Salute, ritirato integratore dopo un caso di ricovero per intossicazione alimentare

Salute e Benessere
Ministero della Salute

Ad annunciarlo è stato il Ministero della Salute, a seguito del caso di un ricovero in Ungheria per intossicazione alimentare. Il prodotto è un lotto di Coffee 2.0 venduto dal marchio Tasty Dose e prodotto in Slovenia

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Ritirato dal commercio un integratore alimentare a base di caffè e funghi. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Salute, a seguito del caso di un ricovero in Ungheria per intossicazione alimentare. Il prodotto, un lotto di Coffee 2.0 venduto dal marchio Tasty Dose e prodotto in Slovenia, è stato quindi oggetto di richiamo immediato da parte del dicastero, dopo l'avviso urgente del sistgema di allerta europeo per alimenti e mangimi Rasff.  

Il richiamo del Ministero della Salute

L’integratore, prodotto per Kaching d.o.o. Mirje a Ljubljana in Slovenia, è venduto anche online in confezioni da 288 grammi ciascuna. Il lotto interessato dal richiamo del Ministero è il numero BI0720602 con termine minimo di conservazione fissato al 2 luglio 2028. A effettuare la segnalazione in Europa erano state le autorità dell’Ungheria, dopo che un consumatore locale era stato ricoverato in ospedale con sintomi di vomito e dissenteria. Secondo le autorità ungheresi, l'uomo avrebbe avuto un'intossicazione alimentare.  

Ministero della Salute

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