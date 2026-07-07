Unioncamere, 150 milioni di euro per voucher digitale, green e IA 

A oggi, la rete dei Pid, presenti in ogni Camera di commercio, ha assistito con iniziative di informazione e formazione un milione di piccole e medie imprese. Il sistema camerale inoltre ha mobilitato finora circa 325 milioni di euro in voucher che hanno raggiunto oltre 40mila imprese. L'analisi di Unioncamere, con il supporto tecnico di Dintec, quantifica l'impatto dell'azione dei Pid in una crescita della maturità digitale delle aziende, salita dell'8% dal 2019 a oggi. "In questi anni i Punti impresa digitale sono diventati il canale privilegiato di accesso all'innovazione per le imprese, in particolare le micro e piccole imprese", ha sottolineato il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. "I voucher che il bando nazionale del sistema camerale mette a disposizione - ha aggiunto - daranno un sostegno alle Pmi per introdurre in azienda le nuove tecnologie della intelligenza artificiale".

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