Fisco, per le imprese italiane tasse doppie rispetto alle big tech

La Cgia ricorda che al G7 in Canada del 2025, gli Usa hanno chiesto e ottenuto un'esenzione fiscale a favore delle proprie grandi aziende, mettendo così a rischio anni di sforzi compiuti dai governi delle principali economie mondiali per introdurre una tassazione minima uniforme sulle multinazionali su scala globale. Tenendo presente che la maggior parte delle multinazionali ha sede negli Usa e in Cina, dopo che l'Amministrazione Usa ha scongiurato l'ipotesi che l'Ocse estendesse la Gmt, global minimum tax, alle imprese a stelle e strisce e che quelle ubicate nel Paese asiatico non sono aderenti a questa Organizzazione, la Gmt finirebbe di fatto per applicarsi solo, o quasi, alle big companies europee.

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