Il cittadino o il nucleo familiare ha diritto al bonus se rientra in alcuni parametri. Prima di tutto l’Isee: per le famiglie con massimo 3 figli a carico non deve essere superiore a 9.796 euro, mentre per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico non deve superare i 20mila euro. Inoltre, in caso di fornitura diretta, un altro requisito è che il contratto elettrico/gas/idrico sia intestato a uno dei componenti del nucleo Isee. La fornitura, poi, deve avere una tariffa per uso domestico e deve essere attiva o momentaneamente sospesa per morosità. In caso di fornitura centralizzata, la fornitura condominiale di gas o di acqua deve essere utilizzata in locali abitativi ed essere attiva. Per il servizio idrico, un altro requisito è che il nucleo deve essere intestatario di una fornitura elettrica attiva e domestica.



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