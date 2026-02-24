"Si stima che il Festival di Sanremo 2026 produrrà benefici diretti per le imprese della filiera turistica del territorio per circa 25 milioni, ai quali si aggiungono ulteriori 19 milioni di euro che ricadranno immediatamente sulle imprese locali e sugli occupati coinvolti nella realizzazione dell’evento, a conferma del grande valore economico che il festival produce sul territorio”, ha spiegato Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dello studio. “A questi si devono aggiungere 7,7 milioni di valore lasciato in eredità al territorio ed ulteriori 149 milioni di media coverage e valorizzazione del brand Sanremo".

Per approfondire: Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata