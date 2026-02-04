Intanto, lo scorso 9 ottobre, è scattata la seconda fase, prevista dalle norme Ue, per accelerare la diffusione presso le banche e i clienti dei bonifici instantanei. Da quel giorno infatti banche e Poste sono obbligate a fornire il servizio ai loro utenti, peraltro verificando che il nome di chi li riceve coincida anche con quello del titolare dell'IBAN. "Un servizio utile", come ricorda la Banca d'Italia, soprattutto per pagamenti urgenti e per quelli che richiedono di pagare al momento della consegna di un bene o della prestazione di un servizio, come i servizi on demand online (ad esempio, la visione di un film), gli scambi tra persone fisiche (ad esempio, quando facciamo il passaggio di proprietà per l'acquisto di un'auto usata) o gli acquisti nei negozi. Insomma, che sia un progetto istituzionale o di attori privati, il cammino verso la digitalizzazione sempre più rapida e capillare dei pagamenti continua.

