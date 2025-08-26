Banche, a rischio gli sportelli di 13 milioni di italiani. I dati

Secondo lo studio, nel 2024 c'è stata una riduzione di 101 sportelli rispetto all'anno precedente. Su un totale di 614 chiusure in Italia, ben 135 hanno interessato le aree interne. Di contro, le nuove aperture sono state solo 108 a livello nazionale, e appena 34 di queste hanno riguardato le stesse zone. Il segretario generale della Uilca, Fulvio Furlan, ha commentato a Il Corriere del Sera sottolineando come la desertificazione bancaria sia un dato di fatto strettamente collegata allo spopolamento di questi territori, in atto già da tempo.

Per approfondire: Bonifici istantanei, dal 9 ottobre scattano le verifiche sul beneficiario