Dichiarazione redditi 2025, scade oggi termine per mettersi in regola

Con la riforma del 2024, si è intervenuti sul regime sanzionatorio dell’omesso versamento di imposte e tributi dovuti dopo il 90esimo giorno dalla scadenza. Se il contribuente avrebbe dovute effettivamente versarli, scatta una sanzione che arriva fino al 120% di quanto dovuto. È comunque previsto anche in questo caso un attenuamento, ma solo nei casi in cui il contribuente si attivi da solo per presentare la dichiarazione prima delle attività di controllo del Fisco. Solo per questa ipotesi la sanzione scende al 75% di quanto dovuto.

