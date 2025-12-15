Caldaie, verso stop ai controlli a casa per 20 milioni di impianti?

Secondo Marco Accornero, segretario generale dell’Unione Artigiani, “è evidente che questi controlli comportano un onere per le famiglie, e l’impressione è che si voglia alleggerire questo peso. Però lo si fa a scapito della sicurezza e dell’ambiente”. Secondo Accornero non ci sarebbe un interesse nascosto dietro tutto questo, ma la tentazione di togliere un fastidio e di ridurre una spesa percepita come secondaria. Secondo lui però si tratterebbe di uno scambio che non regge: “Sarebbe un po’ come togliere il controllo periodico sulle automobili perché costa. Con il rischio di avere più incidenti e più inquinamento”.