Caldaie a gas, salta il divieto Ue dal 2029? Che cosa sappiamo

Secondo Lorubio “l’Italia ha un parco installato vetusto, che richiede interventi strutturali per essere svecchiato e garantire benefici immediati ai cittadini in termini di riduzione delle bollette energetiche e all’ambiente in termini di riduzioni delle emissioni. Le caldaie a condensazione sono un elemento imprescindibile di questo disegno, essendo pronte a utilizzare qualsiasi tipo di combustibile rinnovabile ed integrate da tecnologie quali il solare termico o pompe di calore, in ottica di apparecchi ibridi factory made". Il testo finale del regolamento sarà pubblicato nella prima parte del 2026 ed entrerà in vigore dopo due anni, tra la metà del 2028 e l’inizio del 2029.

Leggi anche: Btp e Bot, calendario delle aste dei Titoli di Stato dicembre 2025: date e cosa sapere