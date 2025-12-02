Btp e Bot, calendario delle aste di dicembre 2025: date e cosa sapere

L’11 e il 30 dicembre sono previste aste a medio-lungo termine, ovvero di Btp (Buoni del Tesoro Poliennali) che - spiega il Mef - sono “emessi con scadenze da 18 mesi a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Sono titoli a medio-lungo termine, a reddito fisso, particolarmente adatti per quegli investitori che richiedono pagamenti costanti ogni sei mesi”. Tuttavia “per incrementare la liquidità il Tesoro emette Btp a 5 anni e mezzo, 10 anni e mezzo, 15 anni e mezzo e 31 anni in modo che quando il ciclo di riaperture sarà terminato, la scadenza residua del titolo sarà prossima a 5, 10, 15 e 30 anni”. Anche i Btp, come i Bot, possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1.000 euro o multipli di tale cifra. Le aste dei Btp, scrive il ministero, “si tengono generalmente con cadenza mensile: durante la seconda settimana del mese per il Btp 3 e 7 anni e, in relazione alla domanda espressa dal mercato, i Btp 15 e/o 30 anni; durante l’ultima settimana del mese per i Btp 5 e 10 anni”.