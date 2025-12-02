Btp e Bot, calendario delle aste di dicembre 2025: date e cosa sapere

Btp e Bot, calendario delle aste dei Titoli di Stato dicembre 2025: date e cosa sapereEconomia
Introduzione
Per il mese in corso sono previste diverse date da segnare sul calendario. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha indicato da tempo le emissioni ufficiali di debito pubblico, che comprendono Buoni Ordinari del Tesoro e Buoni del Tesoro Poliennali. Ecco tutto quello che serve conoscere.
Quello che devi sapere
Le date di dicembre
Le aste dei titoli di Stato italiani, gestite dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Banca d’Italia, sono pianificate in questo mese secondo questo calendario:
- 10 dicembre: asta Bot (annuali)
- 11 dicembre: asta titoli a medio-lungo termine
- 29 dicembre: asta combinata Bot (semestrali) e Btp Short
- 30 dicembre: asta titoli a medio-lungo termine.
Le aste Bot
Il 10 e il 29 dicembre sono le date da segnare per le aste dei Bot (Buono Ordinario del Tesoro). Come spiega il Mef, i Bot “sono titoli a breve termine con scadenza non superiore ad un anno. La remunerazione, interamente determinata dallo scarto di emissione (dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato), è considerata ai fini fiscali anticipata, in quanto la ritenuta per gli investitori individuali si applica al momento della sottoscrizione”. I Bot possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1.000 euro o multipli di tale cifra. “La durata standard dei Bot è 3, 6 e 12 mesi. I Bot annuali e semestrali sono emessi con regolarità in aste mensili, secondo un calendario annunciato all’inizio di ciascun anno solare - scrive il ministero - I titoli a 3 mesi o di durata anomala sono collocati in base alle esigenze di cassa del Tesoro, con modalità identiche a quelle utilizzate per l’emissione dei Bot di durata standard. Il Tesoro si riserva altresì la facoltà di offrire ulteriori tranche di Bot già esistenti, come normalmente avviene per i titoli a medio-lungo termine. La durata dei Bot è espressa in giorni”. Le aste dei Bot a 12 mesi si tengono a metà mese e quelle dei titoli a 6 mesi a fine mese. Le emissioni discrezionali dei Bot a 3 mesi normalmente si svolgono a metà mese, mentre quelle di diversa durata possono avvenire ogni qual volta le esigenze di tesoreria lo richiedano. I regolamenti saranno diffusi il 12 dicembre per la prima asta e il 2 gennaio per la seconda.
Aste medio-lungo termine
L’11 e il 30 dicembre sono previste aste a medio-lungo termine, ovvero di Btp (Buoni del Tesoro Poliennali) che - spiega il Mef - sono “emessi con scadenze da 18 mesi a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Sono titoli a medio-lungo termine, a reddito fisso, particolarmente adatti per quegli investitori che richiedono pagamenti costanti ogni sei mesi”. Tuttavia “per incrementare la liquidità il Tesoro emette Btp a 5 anni e mezzo, 10 anni e mezzo, 15 anni e mezzo e 31 anni in modo che quando il ciclo di riaperture sarà terminato, la scadenza residua del titolo sarà prossima a 5, 10, 15 e 30 anni”. Anche i Btp, come i Bot, possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1.000 euro o multipli di tale cifra. Le aste dei Btp, scrive il ministero, “si tengono generalmente con cadenza mensile: durante la seconda settimana del mese per il Btp 3 e 7 anni e, in relazione alla domanda espressa dal mercato, i Btp 15 e/o 30 anni; durante l’ultima settimana del mese per i Btp 5 e 10 anni”.
Btp Short
Le aste dei Btp Short Term si tengono generalmente con cadenza mensile, durante l’ultima settimana del mese. In questo caso avverrà lo stesso giorno dei Bot semestrali, ovvero il 29 dicembre. I Btp Short Term sono una specifica tipologia di Buoni del Tesoro Poliennali, caratterizzati da una scadenza più breve - dai 18 ai 30 mesi - rispetto a quella dei “tradizionali”: da marzo 2021 hanno sostituito i Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTz).
L’asta cancellata dei Btp€i
Solitamente insieme alle aste dei Btp Short Term viene associata quella dei Btp€i (Buoni del Tesoro poliennali indicizzati all’inflazione europea). SI tratta di titoli di Stato che forniscono una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi: il capitale rimborsato a scadenza e le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area euro, attraverso l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Iapc) da cui viene escluso il tabacco. Per il mese di dicembre 2025 però questa asta non è prevista ed è stata cancellata dal calendario.
Le comunicazioni
Come sempre, ogni asta sarà preceduta da un annuncio dettagliato, che include la tipologia, la durata e i tassi di interesse minimi garantiti, solitamente comunicati quattro giorni lavorativi prima. Ecco il calendario:
- 4 dicembre: comunicazione prima asta Bot
- 5 dicembre: comunicazione prima asta Btp a medio-lungo termine
- 22 dicembre: comunicazione seconda asta Bot e Btp Short Term
- 23 dicembre: comunicazione seconda asta Btp a medio-lungo termine.
È possibile che ci siano cancellazioni?
Nell’ultimo mese dell’anno, se non ci dovessero essere esigenze di cassa da parte del Tesoro, alcune delle aste previste potrebbero saltare. Nel periodo delle festività natalizie in genere il mercato obbligazionario primario vive sempre una fase di poca attrattività, motivo per cui in passato si sono verificate delle cancellazioni, come avvenne lo scorso anno per le aste di fine mese. Il Mef comunica gli eventuali cambiamenti di calendario al massimo a inizio mese ma per il momento non è arrivato alcun avviso in merito.
