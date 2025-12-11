Eurogruppo, oggi voto su presidenza e avvio iter vicepresidente Bce

Oggi a Bruxelles è in programma una riunione dell’ Eurogruppo . Si attende il voto a maggioranza semplice per la presidenza dell'organismo di coordinamento dei ministri delle Finanze dell’Eurozona (dopo le dimissioni di Paschal Donohoe), con una sfida ancora aperta tra Belgio e Grecia, sebbene il ministro belga sia considerato tuttora in vantaggio. Inoltre viene annunciato l'avvio ufficiale dell'iter per la sostituzione del vicepresidente della Banca Centrale Europea Luis de Guindos, il cui mandato scade a maggio 2026. Nel gioco delle alleanze si inserisce anche la decisione sulla sede della nuova Agenzia europea delle dogane Euca (per la quale l'Italia ha candidato Roma).

Per la presidenza del coordinamento dei ministri dell’Eurozona si contendono la posizione due esponenti del Partito popolare europeo: il belga Vincent Van Peteghem, favorito e ritenuto ancora in lieve vantaggio, e il greco Kyriakos Pierrakakis. La vittoria di Atene darebbe però un senso storico alla partita: se nominato il ministro greco arriverebbe a sedersi proprio al vertice dell'organismo che, durante la grande crisi del debito sovrano, contribuì a imporre alla Grecia la stagione più drammatica della sua storia economica recente: la Troika, i memorandum, i tagli lacrime e sangue. Se fosse eletto, si troverebbe a presiedere proprio il Consiglio dei governatori del Meccanismo europeo di stabilità, il fondo 'salva-Stati' nato nel solco delle riflessioni innescate dalla crisi greca. Pierrakakis si muove in queste ore per costruire un fronte di sostegno, forte della narrazione di una Grecia completamente trasformata rispetto ai giorni durissimi della crisi.

La vicepresidenza Bce

Per quanto riguarda invece la partita per la vicepresidenza Bce, "gli Stati membri saranno invitati a presentare dei candidati e l’Eurogruppo farà poi il punto della situazione nella riunione di gennaio", ha spiegato un alto funzionario europeo. "Perché un candidato abbia successo sarà necessario il sostegno non di una maggioranza semplice, ma di una maggioranza qualificata degli Stati membri". "Dopo il sostegno dell’Eurogruppo, toccherà al Consiglio raccomandare formalmente un candidato al Consiglio europeo, che prenderà poi la decisione finale dopo aver consultato il Parlamento europeo e la Bce”. Intanto la Lettonia ha indicato il presidente della propria banca centrale Martins Kazaks. Tra gli altri nomi circolati figurano l'ex governatore della Bundesbank Joachim Nagel, l'ex governatore olandese Klaas Knot e lo spagnolo Pablo Hernández de Cos.