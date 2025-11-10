Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bce verso il rimpasto dei vertici, si apre la corsa al dopo Lagarde

Economia

Secondo alcune fonti informate citate dal Financial Times, i ministri delle finanze dell'Eurozona inizieranno a discutere la questione questa settimana. Tra i primi nomi da sostituire c’è quello del vicepresidente Luis de Guindos, il cui mandato scadrà a maggio

ascolta articolo

"La Banca centrale europea darà presto il via a un ampio rimpasto dei suoi vertici, una competizione che alla fine deciderà chi succederà alla sua presidente Christine Lagarde". È quanto scrive il Financial Times secondo il quale “quattro dei sei posti nel comitato esecutivo della Bce saranno vacanti entro la fine del 2027, a cominciare dal vicepresidente Luis de Guindos, il cui mandato scadrà a maggio”. Il quotidiano economico londinese sostiene che “Lagarde, il capo economista Philip Lane e Isabel Schnabel giungeranno tutti al termine del loro mandato nel 2027, scatenando una competizione tra le capitali dell'Eurozona per assicurarsi i ruoli più potenti nella politica monetaria del blocco".

Al via le discussioni questa settimana

La corsa alla sostituzione di de Guindos, riporta ancora il Financial Times, coinciderà con i cambiamenti alla guida della Federal Reserve statunitense, poiché anche il mandato del presidente Jay Powell - che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito un "idiota" - scadrà a maggio. Secondo tre fonti informate, la Bce è pronta a chiedere a Bruxelles di avviare il processo formale per la sostituzione di de Guindos. Uno delle fonti ha affermato che i ministri delle finanze dell'Eurozona inizieranno a discutere la questione questa settimana. 

Economia: Ultime notizie

Bce verso il rimpasto dei vertici, si apre la corsa al dopo Lagarde

Economia

Secondo alcune fonti informate citate dal Financial Times, i ministri delle finanze dell'Eurozona...

Autostrade, verso rimborsi agli utenti per code legate ai cantieri

Economia

Gli automobilisti pagano la tariffa intera al casello anche quando, a causa dei lavori...

Black Friday 2025, come evitare truffe e riconoscere i falsi sconti

Economia

 Per aiutare i consumatori a orientarsi tra offerte reali e finte promozioni, ecco sei...

Manovra 2026, settimana decisiva per le modifiche: cosa può cambiare

Economia

Settimana decisiva per la Manovra 2026. La Legge di Bilancio è stata approvata dal governo...

Risparmi, italiani mettono da parte per paura e spendono per piacere

Economia

Un po' timorosi, un po' edonisti, in generale poco informati su come usare il proprio denaro. È...

Economia: I più letti