Bce verso il rimpasto dei vertici, si apre la corsa al dopo Lagarde

"La Banca centrale europea darà presto il via a un ampio rimpasto dei suoi vertici, una competizione che alla fine deciderà chi succederà alla sua presidente Christine Lagarde". È quanto scrive il Financial Times secondo il quale “quattro dei sei posti nel comitato esecutivo della Bce saranno vacanti entro la fine del 2027, a cominciare dal vicepresidente Luis de Guindos, il cui mandato scadrà a maggio”. Il quotidiano economico londinese sostiene che “Lagarde, il capo economista Philip Lane e Isabel Schnabel giungeranno tutti al termine del loro mandato nel 2027, scatenando una competizione tra le capitali dell'Eurozona per assicurarsi i ruoli più potenti nella politica monetaria del blocco".
Al via le discussioni questa settimana
La corsa alla sostituzione di de Guindos, riporta ancora il Financial Times, coinciderà con i cambiamenti alla guida della Federal Reserve statunitense, poiché anche il mandato del presidente Jay Powell - che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito un "idiota" - scadrà a maggio. Secondo tre fonti informate, la Bce è pronta a chiedere a Bruxelles di avviare il processo formale per la sostituzione di de Guindos. Uno delle fonti ha affermato che i ministri delle finanze dell'Eurozona inizieranno a discutere la questione questa settimana.