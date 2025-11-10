Bce verso il rimpasto dei vertici, si apre la corsa al dopo Lagarde

"La Banca centrale europea darà presto il via a un ampio rimpasto dei suoi vertici, una competizione che alla fine deciderà chi succederà alla sua presidente Christine Lagarde". È quanto scrive il Financial Times secondo il quale “quattro dei sei posti nel comitato esecutivo della Bce saranno vacanti entro la fine del 2027, a cominciare dal vicepresidente Luis de Guindos, il cui mandato scadrà a maggio”. Il quotidiano economico londinese sostiene che “Lagarde, il capo economista Philip Lane e Isabel Schnabel giungeranno tutti al termine del loro mandato nel 2027, scatenando una competizione tra le capitali dell'Eurozona per assicurarsi i ruoli più potenti nella politica monetaria del blocco".