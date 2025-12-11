Secondo l'organo esecutivo dell'Unione europea, Budapest non rispetta le norme sull'ingerenza nel lavoro dei giornalisti e degli organi di informazione, limitandone le attività economiche e la libertà editoriale

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Ungheria per il mancato rispetto di varie disposizioni del regolamento europeo sulla libertà dei media e di alcune disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Secondo l'esecutivo Ue, Budapest non rispetta le disposizioni in relazione all'ingerenza nel lavoro dei giornalisti e degli organi di informazione in Ungheria, limitando le attività economiche e la libertà editoriale. La legge europea sulla libertà dei media, le cui principali norme sono entrate in vigore l'8 agosto 2025, tutela libertà, indipendenza e pluralismo dei media nel mercato interno dell'Ue, sottolinea Bruxelles.