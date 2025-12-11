Offerte Sky
Ungheria, Commissione Ue avvia procedura di infrazione: "Limita la libertà di stampa"

Mondo

Secondo l'organo esecutivo dell'Unione europea, Budapest non rispetta le norme sull'ingerenza nel lavoro dei giornalisti e degli organi di informazione, limitandone le attività economiche e la libertà editoriale

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Ungheria per il mancato rispetto di varie disposizioni del regolamento europeo sulla libertà dei media e di alcune disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Secondo l'esecutivo Ue, Budapest non rispetta le disposizioni in relazione all'ingerenza nel lavoro dei giornalisti e degli organi di informazione in Ungheria, limitando le attività economiche e la libertà editoriale. La legge europea sulla libertà dei media, le cui principali norme sono entrate in vigore l'8 agosto 2025, tutela libertà, indipendenza e pluralismo dei media nel mercato interno dell'Ue, sottolinea Bruxelles. 

Budapest accusata anche di non offrire protezione alle fonti giornalistiche

La Commissione ritiene inoltre che il diritto ungherese non offra una protezione adeguata delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni riservate, né una tutela giurisdizionale effettiva in caso di violazione di tali diritti. Budapest non rispetterebbe neppure i requisiti riguardanti i media di servizio pubblico, la trasparenza della proprietà dei media, la valutazione delle concentrazioni del mercato dei media e l'assegnazione della pubblicità statale. Infine, sarebbero violati anche determinati requisiti relativi alle autorità nazionali di regolamentazione dei media. L'Ungheria ha adesso 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dall'esecutivo Ue. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

