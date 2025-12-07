Ungheria, giovani in piazza contro i blitz antidroga

Centinaia di giovani hanno trasformato la piazza davanti al Parlamento ungherese, a Budapest, in una pista techno per contestare i blitz antidroga nei locali. Le operazioni, duramente criticate da avvocati e medici, prevedono controlli invasivi e la chiusura forzata dei club. Le autorità difendono i raid come “lotta efficace alla droga”, ma ONG e specialisti li giudicano sproporzionati e inutili. La polizia ha annunciato che le ispezioni proseguiranno