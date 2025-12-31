Offerte Sky
Capodanno 2026, le celebrazioni nel mondo

Mondo

Il mondo dà il benvenuto al 2026 con spettacoli pirotecnici. I neozelandesi sono stati tra i primi al mondo a celebrare il Capodanno con uno spettacolo pirotecnico ad Auckland. Le isole della Samoa americana, sempre nel Pacifico, saranno le ultime a festeggiare, 26 ore dopo

