Nuova Delhi, lo smog rovina il Capodanno: voli cancellati

Mondo

Una fitta coltre di smog ha avvolto Nuova Delhi, causando ritardi nei voli e nei treni, mentre la capitale indiana si trovava ad affrontare una scarsa qualità dell'aria nella notte di Capodanno.

