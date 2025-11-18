Offerte Black Friday
Eurogruppo, Paschal Donohoe verso le dimissioni da presidente

Mondo
©Ansa

Secondo l'Irish Times, per lui sarebbe pronto l'incarico di amministratore delegato della Banca mondiale. Rinuncia in vista anche al ruolo di ministro delle Finanze del governo irlandese

Paschal Donohoe si dimetterà dalla carica di ministro delle Finanze per assumere un incarico presso la Banca mondiale, secondo quanto comunicato al Consiglio dei ministri. Lo riportano i media irlandesi, tra i quali l'Irish Times. A Donohoe, riporta il quotidiano di Dublino, è stato offerto il ruolo di amministratore delegato, di fatto la seconda carica più importante della Banca Mondiale e lui ha informato il premier Micheál Martin che accetterà l'incarico. Donohoe, sottolinea l'Irish Times, si dimetterà anche dalla carica di presidente dell'Eurogruppo. 

