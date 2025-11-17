Irpef 2025, stop a rateizzazione dell’acconto di novembre. Cosa sapere

La modalità di pagamento dell’Irpef per l’anno in corso variano in base alla somma dovuta:

Chi deve versare meno di 257,52 euro effettua un’unica operazione entro il 30 novembre dell’anno di riferimento (per quest’anno, slitta al 1° dicembre perché il 30 novembre cade di domenica);

Se la cifra è pari o superiore a 257,52 euro, l'importo va ripartito in due quote: il 40% entro il 30 giugno, insieme al saldo precedente, e il restante 60% entro il 30 novembre.

Per i contribuenti soggetti agli Isa e per chi opera con il regime forfettario valgono regole leggermente diverse:

Un unico versamento entro il 30 novembre se il totale non oltrepassa i 206 euro;

se il totale non oltrepassa i 206 euro; Pagamento in due frazioni uguali alle stesse scadenze del 30 giugno e del 30 novembre quando la cifra dovuta supera quella soglia.

Salvo proroghe, quindi, il contribuente è tenuto a versare il saldo e, se prevista, la prima quota dell’acconto entro il 30 giugno dell’anno in cui presenta la dichiarazione, oppure nei 30 giorni successivi applicando una maggiorazione dello 0,40%. La seconda rata, oppure l’unica, quando l’acconto non è frazionato, resta fissata al 30 novembre e sarà da pagare interamente. Tutti gli adempimenti fiscali devono essere regolati utilizzando il modello F24.

