Btp Valore ottobre 2025, le previsioni sui tassi e sulle cedole

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Mancano pochi giorni alla nuova emissione di Btp Valore, il titolo di Stato pensato per i risparmiatori individuali. Il Mef ha fissato la finestra di collocamento da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre (alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Ma gli occhi degli investitori sono puntati su venerdì 17 ottobre, quando il Tesoro comunicherà i tassi minimi garantiti, che possono quindi essere solo confermati o alzati. Ecco le possibili cifre e cosa sapere.

Quello che devi sapere

Durata, meccanismo “step-up” e premio fedeltà

L’ultima emissione di Btp Valore risale a maggio 2024, poi a febbraio 2025 c’era stato il Btp Più. Ora il Mef punta di nuovo sul titolo riservato al retail e da sottoscrivere in banca, home banking o Poste. La scadenza è fissata a sette anni. E si prosegue sulla strada delle cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, col meccanismo “step-up” stavolta di 3+2+2 anni e un premio fedeltà per chi detiene il titolo a scadenza pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

 

I tassi minimi

Il Mef, in un comunicato, ha spiegato che “i tassi minimi garantiti dei primi tre anni, dei successivi due e degli ultimi due anni, insieme al codice ISIN che identifica il titolo, verranno comunicati venerdì 17 ottobre. Al termine del collocamento i tassi così comunicati potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero”. Ma quindi quali previsioni si possono fare sulle possibili percentuali per le tre fasi dello step-up?

 

Le previsioni sui tassi

Ad oggi, i Btp a sette anni sul mercato secondario hanno un rendimento compreso tra il 3% e il 3,2% lordo (circa 2,7% netto). Il Mef, per essere competitivo, potrebbe scegliere di proporre un rendimento leggermente più alto. Gli analisti stimano un rendimento effettivo lordo del 3,4-3,5%, quindi con un netto intorno al 3%.

 

Le previsioni sulle cedole

Il ministero del Tesoro potrebbe puntare su una tattica di incentivazione, dando un peso maggiore agli ultimi anni del meccanismo step-up, così che gli investitori siano più propensi a conservarlo fino a scadenza. Quindi, secondo alcuni scenari riportati sul Corriere della Sera, le cedole potrebbero essere intorno al 2,5% nei primi tre anni, poi salire al 3,5% nei due anni successivi e arrivare fino al 4,5% negli ultimi due anni. In questo caso, il rendimento effettivo lordo, con anche il premio finale, si attesterebbe intorno al 3,45% (circa 3,02% netto). Ma è possibile anche che il Mef proceda in maniera più cauta, con cedola iniziale intorno al 2,3% e rendimento lordo al 3,36% (2,94% netto).

L’analisi

Qualche settimana fa, La Repubblica ha intervistato alcuni analisti, secondo cui il rendimento medio lordo potrebbe essere intorno al 3,3–3,4%. Quindi cedole almeno intorno al 2,15% nei primi tre anni, al 3,5% nei due successivi e al 4,5% negli ultimi due, tenendo conto anche del premio fedeltà.

Il confronto con il 2024

L’ultima edizione dei Btp Valore, avvenuta nel maggio 2024, prevedeva una durata di 6 anni e tassi fissati al 3,35% per i primi tre anni e al 3,90% per i successivi tre, più premio finale 0,80%.

Btp Valore, chi può sottoscriverlo

Il Btp Valore, come spiega il Mef, è riservato ai piccoli risparmiatori (retail) e si sottoscrive alla pari (100) e senza commissioni nei giorni di collocamento, tramite home banking (se abilitato al trading), in banca o presso gli uffici postali dove si detiene un conto titoli. La soglia minima è 1.000 euro e vale la “certezza di allocazione” dell’importo richiesto. Sono a carico dell’investitore i costi di gestione del conto titoli eventualmente applicati dal proprio intermediario.

La tassazione agevolata

Da ricordare anche che il Btp Valore è agevolato della tassazione al 12,5%, dall'esenzione dalle imposte di successione e dall'esenzione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro. È possibile vendere in tutto o in parte il titolo prima della scadenza a condizioni di mercato; il capitale è garantito a scadenza.

 

