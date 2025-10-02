Btp e Bot, calendario delle aste di ottobre 2025: date e cosa sapere

Btp e Bot, calendario delle aste dei Titoli di Stato ottobre 2025: date e cosa sapereEconomia
Introduzione
Per il mese in corso sono previste diverse date da segnare sul calendario, comprese quelle per il nuovo Btp Valore annunciato lo scorso 19 settembre dal ministero dell’Economia e delle Finanze che approfitta del momento di relativa grazia per i Btp e torna a puntare sulle famiglie italiane.
Quello che devi sapere
Le date di ottobre
Il calendario di ottobre pubblicato dal Mef si snoda per tutto il mese:
- 10 ottobre - asta Bot
- 14 ottobre -asta medio-lungo termine
- Da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre - Emissione Btp Valore
- 28 ottobre - asta Btp Short - Btp€i
- 29 ottobre - asta Bot
- 30 ottobre - asta medio-lungo termine
Le aste Bot
Il 10 e il 29 ottobre sono le date da segnare per le aste dei Bot (Buono Ordinario del Tesoro). Come spiega il Mef, i Bot “sono titoli a breve termine con scadenza non superiore ad un anno. La remunerazione, interamente determinata dallo scarto di emissione (dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato), è considerata ai fini fiscali anticipata, in quanto la ritenuta per gli investitori individuali si applica al momento della sottoscrizione”. I Bot possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1.000 euro o multipli di tale cifra. “La durata standard dei Bot è 3, 6 e 12 mesi. I Bot annuali e semestrali sono emessi con regolarità in aste mensili, secondo un calendario annunciato all’inizio di ciascun anno solare - scrive il ministero - I titoli a 3 mesi o di durata anomala sono collocati in base alle esigenze di cassa del Tesoro, con modalità identiche a quelle utilizzate per l’emissione dei Bot di durata standard. Il Tesoro si riserva altresì la facoltà di offrire ulteriori tranche di Bot già esistenti, come normalmente avviene per i titoli a medio-lungo termine. La durata dei Bot è espressa in giorni”. Le aste dei Bot a 12 mesi si tengono a metà mese e quelle dei titoli a 6 mesi a fine mese. Le emissioni discrezionali dei Bot a 3 mesi normalmente si svolgono a metà mese, mentre quelle di diversa durata possono avvenire ogni qual volta le esigenze di tesoreria lo richiedano.
Aste medio-lungo termine
Il 14 e il 30 ottobre sono previste aste a medio-lungo termine, ovvero di Btp (Buoni del Tesoro Poliennali) che - spiega il Mef - sono “emessi con scadenze da 18 mesi a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Sono titoli a medio-lungo termine, a reddito fisso, particolarmente adatti per quegli investitori che richiedono pagamenti costanti ogni sei mesi”. Tuttavia “per incrementare la liquidità il Tesoro emette Btp a 5 anni e mezzo, 10 anni e mezzo, 15 anni e mezzo e 31 anni in modo che quando il ciclo di riaperture sarà terminato, la scadenza residua del titolo sarà prossima a 5, 10, 15 e 30 anni”. Anche i Btp, come i Bot, possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1.000 euro o multipli di tale cifra. Le aste dei Btp, scrive il ministero, “si tengono generalmente con cadenza mensile: durante la seconda settimana del mese per il Btp 3 e 7 anni e, in relazione alla domanda espressa dal mercato, i Btp 15 e/o 30 anni; durante l’ultima settimana del mese per i Btp 5 e 10 anni”.
Btp Valore
A oltre un anno dall'ultima emissione del maggio 2024, seguita dal Btp Più lo scorso febbraio, il Mef torna ad attingere al Btp Valore riservato al retail e da sottoscrivere in banca, home banking o Poste. Si allunga lievemente la scadenza da sei a sette anni, in linea con la strategia volta ad allungare la vita media del debito in tempi di tensioni sui mercati globali del debito. Resta, invece, il tradizionale incentivo offerto alle famiglie: cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, col meccanismo 'step-up' di 3+2+2 anni e un premio fedeltà per chi detiene il titolo a scadenza pari allo 0,8% del capitale nominale investito. Il tutto con l'attrattiva della tassazione agevolata al 12,5%, dell'esenzione dalle imposte di successione e dell'esenzione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro. La data fissata per il collocamento, in tranche minime da 1.000 euro, è dal 20 al 24 ottobre, dopo che il 17 saranno comunicati i tassi minimi garantiti - che cioè possono essere solo confermati o alzati - dei primi tre anni, dei successivi due e degli ultimi due.
Btp Short - Btp€i
Le aste dei Btp Short Term si tengono generalmente con cadenza mensile, durante l’ultima settimana del mese, contestualmente alle aste dei BTP€i, in questo caso il 29 ottobre. I Btp Short Term sono una specifica tipologia di Buoni del Tesoro Poliennali, caratterizzati da una scadenza più breve - dai 18 ai 30 mesi - rispetto a quella dei “tradizionali”: da marzo 2021 hanno sostituito i Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTz). I BTp€i (Buoni del Tesoro poliennali indicizzati all’inflazione europea) sono invece titoli di Stato che forniscono una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi: il capitale rimborsato a scadenza e le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area euro, attraverso l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Iapc) da cui viene escluso il tabacco.
