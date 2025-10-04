Shutdown, prezzi di oro e bitcoin in salita: motivi e possibili rischi

Introduzione

Dopo il mancato accordo al Congresso tra repubblicani e democratici sulla legge di Bilancio, il 1° ottobre gli Stati Uniti sono entrati per la quindicesima volta in shutdown amministrativo determinando il blocco delle attività federali ritenute non essenziali. Sui mercati finanziari internazionali, l’impasse a Washington ha spinto gli acquisti in oro e bitcoin, forme di investimento considerate, a seconda dei casi, di "rifugio" o "alternative" ma che rispondono entrambe a un clima di incertezza. Ecco perché.