Lo shutdown negli Stati Uniti: cosa vuol dire e che conseguenze ha

Lo shutdown è un tema ricorrente della politica degli Stati Uniti : si tratta del blocco delle amministrazioni negli Paese - come previsto dall'Antideficiency Act - e si verifica quando il Congresso non riesce a trovare l’accordo politico per approvare la legge che rifinanzia le attività amministrative federali. L’ultimo caso in cui si è verificata la paralisi delle attività governative si è verificato il 1° ottobre del 2025, quando in Senato i Repubblicani e i Democratici non sono riusciti a trovare un accordo per sbloccare i fondi federali. Si tratta del primo stop dal 2019, anche quello avvenuto durante la presidenza di Donald Trump , ma non è certo una rarità nella recente storia politica a stelle e strisce.

La storia dello shutdown

Il primo shutdown, infatti, si verificò durante la presidenza di Gerald Ford nel 1976. E da quel momento in poi la paralisi delle attività federali è diventata una sinistra usanza della politica statunitense: è successo infatti altre venti volte prima del 2025, con una durata massima di tre settimane. Il più significativo avvenne nel 2013, e durò dal 1° ottobre fino al 17 dello stesso mese durante la prima presidenza di Barack Obama: a provocarlo fu lo sta stallo raggiunto nel dibattito tra Democratici e Repubblicani su un possibile mancato finanziamento o rallentamento della riforma del sistema sanitario, il Patient Protection and Affordable Care Act, noto anche come "Obamacare". E, come detto, anche sotto la prima presidenza Trump si verificò lo shutdown: accadde tre volte, ma furono tutte di brevissima durata.

Che cos’è lo shutdown e che effetti ha

Come detto, lo shutdown è il blocco delle attività amministrative degli enti federali che non vengono rifinanziate dal Congresso. Quando questo avviene, il governo riesce solitamente a mantenere operativi solamente i servizi essenziali, come la sicurezza nazionale e quella pubblica, la giustizia, la sanità, le pensioni, il traffico aereo. Si tratta di una situazione particolarmente impopolare tra i lavoratori dei servizi pubblici, perché durante lo stop la gran parte dei dipendenti pubblici viene mandata in congedo non retribuito (anche se genericamente una volta terminato il blocco, il Congresso provvede a un pagamento retroattivo). Tra i vari servizi pubblici interessati ci sono parchi pubblici, musei e monumenti, la sospensione dell'ammissione di pazienti presso i centri di ricerca medica, la sospensione e il rinvio di processi civili, la riduzione al minimo degli impiegati Nasa, la sospensione di alcuni servizi di assistenza ai veterani e tributaria e il ritardo di molte richieste di finanziamento di piccole imprese e privati.