Nuovo 'shutdown' parziale negli Usa, con un quarto delle attività federali ferme per mancanza di fondi. Il blocco è scattato subito dopo la mezzanotte di venerdì a Washington. Si tratta del terzo caso nel 2018 ed è la prima volta in 40 anni che l'amministrazione Usa 'chiude i battenti' tre volte in 12 mesi. Lo stop è dovuto al fatto che i lavori di Camera e Senato sono stati aggiornati senza che sia stata trovata un'intesa sul bilancio del governo. Al centro dello scontro ci sono i 5 miliardi di dollari reclamati da Donald Trump nel bilancio per la costruzione del muro al confine con il Messico.

Trump: "Speriamo che non duri a lungo"

"Speriamo che non duri a lungo", ha dichiarato il presidente in un video pubblicato su Twitter, accusando i democratici di non aver garantito i voti. Intanto, dalla mezzanotte si sono bloccati i finanziamenti per un quarto delle agenzie federali, comprese quelle che gestiscono la sicurezza interna, le forze dell'ordine, la raccolta delle tasse, i trasporti e i parchi nazionali che resteranno aperti durante le festività senza personale. Gli altri dipartimenti, come il Pentagono, continueranno a funzionare regolarmente perché il loro bilancio è stato già approvato, spacchettando il provvedimento.

Il presidente non parte per le vacanze di Natale

Trump, dopo il blocco, è rimasto alla Casa Bianca, mentre la first lady Melania e il figlio minore Barron sono volati a Mar-a-Lago per le vacanze di Natale. "Cancellato il mio viaggio sull'Air Force One per la Florida in attesa di vedere se i democratici ci aiuteranno a proteggere la frontiera meridionale d'America", ha twittato il presidente. Il lavori della Camera riprenderanno oggi alle 12 locali, mentre i senatori saranno riconvocati con un preavviso di 24 ore.