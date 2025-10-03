Shutdown Usa, Trump minaccia migliaia di licenziamenti nelle agenzie governative

In un post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti conferma l'intenzione di sfruttare il momento per portare avanti il suo programmi di drastici tagli al governo federale. Nel mirino soprattutto i democratici. A rischio 300mila posti ascolta articolo

Mentre la paralisi del governo degli Stati Uniti prosegue senza alcuna prospettiva di finire a breve, il presidente Usa Donald Trump attacca gli esponenti del partito democratico e mette nel mirino i suoi avversari nelle varie agenzie governative. Il tycoon, infatti, ha minacciato di cacciare in modo definitivo migliaia tra le persone che saranno sospese durante lo shutdown e ha avvertito "la sinistra radicale" che prenderà di mira soprattutto i centri del suo potere. "Non riesco a credere che i democratici della sinistra radicale mi abbiano offerto questa opportunità senza precedenti", ha scritto Trump in un post su Truth annunciando di essere al lavoro con Russell Vought, uno degli uomini più potenti nell'amministrazione e a capo dell'ufficio bilancio del governo che ha deciso praticamente tutti i licenziamenti attuati fino ad oggi. "Si tratta di quello famoso per il Project 2025", ha sottolineato il leader Usa riferendosi alla piattaforma creata della conservatrice Heritage Foundation che prevede un drastico ridimensionamento del governo federale.

A rischio 300mila dipendenti federali L'amministrazione Trump ha già perseguito molti aspetti del piano Project 2025, come lo smantellamento del dipartimento dell'Istruzione e i drastici tagli nella lotta all'inquinamento. E ora sembra sulla buona strada per cacciare un totale di 300mila dipendenti federali entro la fine dell'anno. Quest'ultima ondata, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt senza fornire dettagli, potrebbe riguardare "migliaia" di persone.

Diversi sindacati federali hanno intentato una causa per impedire i licenziamenti e nell'amministrazione c'è chi è contrario a questa linea. Alcuni funzionari, ha rivelato il Washington Post, avrebbero segretamente suggerito che la mossa potrebbe violare le leggi sugli stanziamenti. L'Antideficiency Act, ad esempio, vieta al governo federale di impegnare o spendere denaro non stanziato dal Congresso. Vieta inoltre di sostenere nuove spese durante lo shutdown e ciò potrebbe riguardare anche la buonuscita in caso di licenziamento. Ma The Donald non sembra sentire ragione e ha avvertito che sta valutando con Vought "quali delle tante agenzie democratiche, la maggior parte delle quali sono una truffa politica, raccomanda di tagliare e se tali tagli saranno temporanei o permanenti". Intanto, il presidente ha bloccato 8 miliardi di finanziamenti per progetti legati al clima negli stati democratici. Approfondimento Come le politiche di Trump sui visti impattano sulle aziende Usa