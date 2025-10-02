Bonus autunnali, a che punto è l’erogazione dei contributi?

Diversi imprevisti anche per il bonus mamme: sta sollevando infatti polemiche il tetto reddituale fissato a 40mila euro per le madri con due figli, che attendono l’indennità una tantum di 480 euro entro la fine dell’anno (pari a 40 euro mensili nel 2025, a condizione che abbiano lavorato per l’intero anno e fino al compimento dei dieci anni del figlio più piccolo). Nato originariamente come intervento di decontribuzione, il provvedimento ha mutato più volte struttura e confini, creando notevole incertezza. Introdotto alla fine del 2023, è stato modificato a luglio dal decreto del Ministero dell’Economia che, limitatamente a quest’anno, lo ha esteso anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratti a termine, ma non a colf e badanti. La gestione delle risorse è stata affidata all’Inps, che erogherà l’importo a fronte di specifica domanda da parte delle beneficiarie (in attesa delle istruzioni operative)

