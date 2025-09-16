Incentivi auto elettriche, dal 15 ottobre attiva piattaforma Sogei

A ottobre sarà poi pronta anche la piattaforma per accedere alla Carta della cultura realizzata per il Centro della Cultura per il libro e la lettura (Cipell): si tratta di un bonus nominale da 100 euro annui che può essere richiesto dalle famiglie con Isee non superiore ai 15mila euro e che può essere speso per l’acquisto di libri, anche digitali, presso i punti vendita fisici e on line aderenti all’iniziativa. Sarà attivabile attraverso l’app dei servizi pubblici IO.

Inoltre, restando in tema di accesso a beni e servizi collegati alla cultura, Sogei ha già reso operativa la Carta cultura giovani, che consiste in un bonus da 500 euro riconosciuto nell’anno successivo al compimento dei 18 anni a tutti i giovani appartenenti a famiglie con Isee fino a 35mila euro, e la Carta del merito, assegnata, invece, ai neodiplomati (non oltre i 19 anni) che abbiano conseguito una votazione di almeno 100 centesimi alla Maturità.

A Sogei rinvia poi anche la Carta del docente, vale a dire l'agevolazione da 500 euro per ogni anno scolastico, e di durata biennale, riservata a docenti di ruolo e supplenti con incarico annuale.

Spetterà sempre a Sogei, poi, gestire il bonus patenti per l’autotrasporto, attivo dal 2022: si tratta di un contributo per gli under 35 che vogliono ottenere la patente di guida di mezzi pesanti e che permette di rimborsare l’80% dei costi sostenuti nelle autoscuole aderenti all’iniziativa. L'importo massimo rimborsabile in questo caso è fissato a 2.500 euro.

