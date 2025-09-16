Incentivi auto elettriche, dal 15 ottobre attiva piattaforma Sogei: come funzionaMotori
Introduzione
La data da cerchiare sul calendario è quella del 15 ottobre, quando partirà la piattaforma gestita da Sogei (Società generale di informatica controllata dal Ministero dell’Economia) per l’accesso al nuovo bonus per i veicoli elettrici grazie ai fondi contenuti nel Pnrr (597 milioni).
Non solo: da giovedì 18 settembre e fino al 22 i concessionari potranno iniziare ad accreditarsi per gestire l’aiuto. Poi, dalla metà del prossimo mese, i potenziali beneficiari potranno presentare richiesta per ottenere il bonus che sarà collegato alla contestuale rottamazione di un veicolo termico fino a Euro 5. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Come funziona il bonus
Ci sono quasi 600 milioni di euro a disposizione (fino a esaurimento) per il bonus, la cui erogazione è però legata a una serie di vincoli:
- la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5,
- l’acquisto di un’auto elettrica con prezzo massimo di 42.700 euro e
- un ISEE sotto i 40mila euro.
Inoltre la richiesta andrà fatta dal singolo acquirente, e non dal concessionario, sulla piattaforma dedicata: il contributo (da 9 a 11 mila euro in base al proprio Isee) verrà erogato come sconto diretto in fase di acquisto. La domanda è legata anche all’indirizzo di residenza o di sede legale: per ottenere il bonus bisognerà risiedere in una zona urbana funzionale, vale a dire una città con la propria area del pendolarismo. Ogni privato potrà fare richiesta di rottamazione per un solo veicolo, due per le microimprese.
Gli importi in base all’Isee
Come detto, l’importo del bonus varia a seconda dell’Isee:
- è di 11mila euro con Isee fino a 30mila euro,
- 9mila euro con Isee tra i 30 e i 40mila euro.
L'entità del bonus varia quindi in base all'indicatore. In ogni caso la soglia Isee non deve superare i 40mila euro annui.
Per le microimprese l'importo del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo, con un massimale di 20mila euro.
La data del 15 ottobre
Come anticipato dal Sole 24 Ore, il nuovo bonus auto elettriche parte ufficialmente dal 15 ottobre: a partire da quella data sarà disponibile la piattaforma gestita da Sogei, per conto del Mase, sulla quale presentare le domande per accedere all’agevolazione. Un’altra data da segnare sul calendario, però, è quella di giovedì 18 settembre: i concessionari da quel giornoavranno tempo fino al 22 settembre per accreditarsi per gestire l’aiuto.
La domanda
Secondo quanto si apprende, la domanda su Sogei potrà essere presentata sia dalle persone fisiche che dalle microimprese.
Le persone fisiche dovranno inserire:
- la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione;
- la targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno 6 mesi;
- l’indicazione se il bonus sarà generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente allo stesso nucleo familiare.
Altre agevolazioni
A ottobre sarà poi pronta anche la piattaforma per accedere alla Carta della cultura realizzata per il Centro della Cultura per il libro e la lettura (Cipell): si tratta di un bonus nominale da 100 euro annui che può essere richiesto dalle famiglie con Isee non superiore ai 15mila euro e che può essere speso per l’acquisto di libri, anche digitali, presso i punti vendita fisici e on line aderenti all’iniziativa. Sarà attivabile attraverso l’app dei servizi pubblici IO.
Inoltre, restando in tema di accesso a beni e servizi collegati alla cultura, Sogei ha già reso operativa la Carta cultura giovani, che consiste in un bonus da 500 euro riconosciuto nell’anno successivo al compimento dei 18 anni a tutti i giovani appartenenti a famiglie con Isee fino a 35mila euro, e la Carta del merito, assegnata, invece, ai neodiplomati (non oltre i 19 anni) che abbiano conseguito una votazione di almeno 100 centesimi alla Maturità.
A Sogei rinvia poi anche la Carta del docente, vale a dire l'agevolazione da 500 euro per ogni anno scolastico, e di durata biennale, riservata a docenti di ruolo e supplenti con incarico annuale.
Spetterà sempre a Sogei, poi, gestire il bonus patenti per l’autotrasporto, attivo dal 2022: si tratta di un contributo per gli under 35 che vogliono ottenere la patente di guida di mezzi pesanti e che permette di rimborsare l’80% dei costi sostenuti nelle autoscuole aderenti all’iniziativa. L'importo massimo rimborsabile in questo caso è fissato a 2.500 euro.
