Bonus auto 2025, c'è decreto per incentivi: 10 modelli scontati

Introduzione

Con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale vengono confermati gli incentivi per le auto elettriche per privati e microimprese per il 2025/2026. Quasi 600 milioni di euro a disposizione (fino a esaurimento), la cui erogazione è però legata a una serie di vincoli: la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5, l’acquisto di un’auto elettrica con prezzo massimo di 42.700 euro e ad un ISEE sotto i 40mila euro. Inoltre la richiesta andrà fatta dal singolo acquirente, e non dal concessionario, sulla piattaforma dedicata: il contributo (da 9 a 11 mila euro in base al proprio Isee) verrà erogato come sconto diretto in fase di acquisto. La domanda è legata anche all’indirizzo di residenza o di sede legale: per ottenere il bonus bisognerà risiedere in una zona urbana funzionale, vale a dire una città con la propria area del pendolarismo. Ogni privato potrà fare richiesta di rottamazione per un solo veicolo, due per le microimprese.

Vediamo quale potrebbe essere il prezzo di alcuni veicoli scontati con il bonus massimo