Bonus auto 2025, c'è decreto per incentivi: 10 modelli scontati

Introduzione
Con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale vengono confermati gli incentivi per le auto elettriche per privati e microimprese per il 2025/2026. Quasi 600 milioni di euro a disposizione (fino a esaurimento), la cui erogazione è però legata a una serie di vincoli: la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5, l’acquisto di un’auto elettrica con prezzo massimo di 42.700 euro e ad un ISEE sotto i 40mila euro. Inoltre la richiesta andrà fatta dal singolo acquirente, e non dal concessionario, sulla piattaforma dedicata: il contributo (da 9 a 11 mila euro in base al proprio Isee) verrà erogato come sconto diretto in fase di acquisto. La domanda è legata anche all’indirizzo di residenza o di sede legale: per ottenere il bonus bisognerà risiedere in una zona urbana funzionale, vale a dire una città con la propria area del pendolarismo. Ogni privato potrà fare richiesta di rottamazione per un solo veicolo, due per le microimprese.
Vediamo quale potrebbe essere il prezzo di alcuni veicoli scontati con il bonus massimo
Quello che devi sapere
Dolphin surf
La piccola del colosso cinese ha un listino di 19.490 e 22.990 euro per i due modelli con batterie da 30 (autonomia 220 km) e 43 kWh (autonomia 322 km). Con lo sconto massimo di 11mila euro (per ISEE sotto i 30mila euro) i prezzi si abbassano a 8.490 e 11.990 euro.
Jeep Avenger elettrica
La Jeep Avenger elettrica passa da un costo di 39.400 euro a 28.400 euro, senza contare eventuali promozioni applicate dal costruttore
Fiat Grande Panda
Considerando la versione base, la Pop, da 23.900 euro (113 cv e batteria 44 kWh) si passa a 12.900 euro.
Dacia Spring
La citycar del gruppo Renault è super accessibile, la più economica: la versione base da 45 cv e un'autonomia da 225 km, che ha un costo di 17.900 euro, scende a 6.900 euro
Leapmotor T03
Poco più cara della Spring la T03 di Leapmotor, il marchio cinese di Stellantis: costa 18.900 con un motore da 95 cv e autonomia 265 km. Con il bonus auto arriva a 7.900 euro
DR 1.0 EV
Stesso prezzo per la piccola full electric di DR, che ha 61 cv e 210 km di autonomia: da 18.900 euro si passa a 7.900, sempre considerando uno sconto di 11mila euro, legato a un ISEE sotto i 30mila euro
Citroen e-C3
Citroen C3 è una delle vetture più vendute in Italia: la versione elettrica del crossover di Stellantis parte da 23.900 euro (113 cv, 320 km autonomia), con gli incentivi passa a 12.900 euro. Stessi prezzi per la Fiat 500e
Kia EV3
Se saliamo un po' di prezzo con la coreana KIA EV3 il prezzo di listino passa da 35.950 euro a 24.950 euro
Renault 5 E-tech
L'auto dell'anno 2025 nella versione da 95 cavalli e 312 km di autonomia costa 24.900 euro, prezzo che scenderebbe a 13.900 euro (21.900 per la versione con autonomia oltre i 400 km)
Tesla model 3
Chiudiamo con il prezzo di Tesla Model 3 nella versione a trazione posteriore con autonomia di circa 500 km: si passa dai 39.990 euro del listino a 28.990 euro.