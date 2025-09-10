Bonus auto 2025, c'è decreto per incentivi: 10 modelli scontati

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Bonus auto 2025, pubblicato decreto incentivi: 10 modelli scontati fino a 11mila euro

Motori
Stefano Santini

Stefano Santini

Introduzione

Con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale vengono confermati gli incentivi per le auto elettriche per privati e microimprese per il 2025/2026. Quasi 600 milioni di euro a disposizione (fino a esaurimento), la cui erogazione è però legata a una serie di vincoli: la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5, l’acquisto di un’auto elettrica con prezzo massimo di 42.700 euro e ad un ISEE sotto i 40mila euro. Inoltre la richiesta andrà fatta dal singolo acquirente, e non dal concessionario, sulla piattaforma dedicata: il contributo (da 9 a 11 mila euro in base al proprio Isee) verrà erogato come sconto diretto in fase di acquisto. La domanda è legata anche all’indirizzo di residenza o di sede legale: per ottenere il bonus bisognerà risiedere in una zona urbana funzionale, vale a dire una città con la propria area del pendolarismo. Ogni privato potrà fare richiesta di rottamazione per un solo veicolo, due per le microimprese. 

Vediamo quale potrebbe essere il prezzo di alcuni veicoli scontati con il bonus massimo

Quello che devi sapere

Dolphin surf

La piccola del colosso cinese ha un listino di 19.490 e 22.990 euro per i due modelli con batterie da 30 (autonomia 220 km) e 43 kWh (autonomia 322 km). Con lo sconto massimo di 11mila euro (per ISEE sotto i 30mila euro) i prezzi si abbassano a 8.490 e 11.990 euro.

Dolphin surf

Jeep Avenger elettrica

La Jeep Avenger elettrica passa da un costo di 39.400 euro a 28.400 euro, senza contare eventuali promozioni applicate dal costruttore

Jeep Avenger elettrica
pubblicità

Fiat Grande Panda

Considerando la versione base, la Pop, da 23.900 euro (113 cv e batteria 44 kWh) si passa a 12.900 euro. 

Fiat Grande Panda

Dacia Spring

La citycar del gruppo Renault è super accessibile, la più economica: la versione base da 45 cv e un'autonomia da 225 km, che ha un costo di 17.900 euro, scende a 6.900 euro

Dacia Spring
pubblicità

Leapmotor T03

Poco più cara della Spring la T03 di Leapmotor, il marchio cinese di Stellantis: costa 18.900 con un motore da 95 cv e autonomia 265 km. Con il bonus auto arriva a 7.900 euro

Leapmotor T03

DR 1.0 EV

Stesso prezzo per la piccola full electric di DR, che ha 61 cv e 210 km di autonomia: da 18.900 euro si passa a 7.900, sempre considerando uno sconto di 11mila euro, legato a un ISEE sotto i 30mila euro 

DR 1.0 EV
pubblicità

Citroen e-C3

Citroen C3 è una delle vetture più vendute in Italia: la versione elettrica del crossover di Stellantis parte da 23.900 euro (113 cv, 320 km autonomia), con gli incentivi passa a 12.900 euro. Stessi prezzi per la Fiat 500e

Citroen e-C3

Kia EV3

Se saliamo un po' di prezzo con la coreana KIA EV3 il prezzo di listino passa da 35.950 euro a 24.950 euro

Kia EV3
pubblicità

Renault 5 E-tech

L'auto dell'anno 2025 nella versione da 95 cavalli e 312 km di autonomia costa 24.900 euro, prezzo che scenderebbe a 13.900 euro (21.900 per la versione con autonomia oltre i 400 km)

Renault 5 E-tech

Tesla model 3

Chiudiamo con il prezzo di Tesla Model 3 nella versione a trazione posteriore con autonomia di circa 500 km: si passa dai 39.990 euro del listino a 28.990 euro.

Tesla model 3
pubblicità

Leggi anche

Mondo

Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo: cosa è successo

Cinema

Numero Sconosciuto, il docufilm Netflix su scandalo di cyberbullismo

Economia

Usa, la classifica dei 400 uomini più ricchi per Forbes: Musk in testa

Motori

Bonus auto 2025, c'è decreto per incentivi: 10 modelli scontati

Economia

Case con la garanzia Consap, cosa possono comprare gli under 35