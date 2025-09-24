Bonus per i single, le agevolazioni disponibili per chi vive da solo

Un’altra misura su cui possono fare affidamento anche i single è il Bonus psicologo. Il ministero della Salute e il ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stanziato 9,5 milioni di euro per questa agevolazione nel 2025. La domanda può essere inviata da chi ha un Isee fino a 50mila euro. Il beneficio è erogato una sola volta e può essere usato per coprire fino a un massimo di 50 euro per seduta. Il valore è stabilito in base all’Isee:

con un Isee inferiore a 15.000 euro, l’importo massimo erogabile è di 1.500 euro

con un Isee tra i 15.000 euro e i 30.000 euro, l’importo massimo erogabile è di 1.000 euro

con un Isee tra i 30.000 euro e i 50.000 euro, l’importo massimo erogabile è di 500 euro

Su questo tema va segnalato che lunedì 15 settembre ha preso il via la procedura per richiedere il bonus psicologo. Le domande possono essere presentate fino al 14 novembre 2025, ma in poche ore i fondi a disposizione sono quasi terminati. Le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tengono conto del valore Isee più basso ma, a parità di valore Isee, si guarda all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Per questo c’è stato una sorta di clic day.

