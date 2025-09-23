Intanto, dopo anni di marcata espansione, il mercato delle locazioni in Italia sta attraversando una fase iniziale di rallentamento, in particolare sul fronte della domanda. Nei primi sei mesi del 2025, secondo una recente ricerca di Immobiliare.it Insights, l’interesse verso gli immobili in affitto è diminuito del 9%. Ciononostante, i tempi medi necessari per concludere una locazione non hanno registrato variazioni rispetto allo stesso periodo del 2024, rimanendo stabili a 2,6 mesi su scala nazionale.

Tra le città analizzate, quella più rapida per affittare casa è Cagliari: nel capoluogo sardo servono infatti appena 1,8 mesi, con una netta diminuzione, pari al 29%, rispetto allo scorso anno. Solo un’altra città della Penisola rimane al di sotto dei 2 mesi medi, ovvero Padova, che è al secondo posto con 1,9. In questo caso, però, si è registrato un aumento del 18% negli ultimi 12 mesi. Bologna è la terza città più veloce a livello di time to rent, con 2 mesi esatti, in calo del 6% in un anno. Verona è ai piedi del podio, con 2,2 mesi, ma con un calo addirittura del 36% rispetto allo scorso anno.

