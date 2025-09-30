Cartelle esattoriali, da gennaio il discarico automatico. Cosa sapere

È una mole abnorme di crediti, non sempre facilmente riscuotibili. Ci sono tantissimi crediti di modesto valore (1 su 4 è di importo inferiore a 100 euro), la cui riscossione non è economicamente conveniente. Ci sono poi i crediti di fatto inesigibili, perché si tratta di soggetti interessati da procedure concorsuali, persone decedute o imprese cessate, nullatenenti o contribuenti già sottoposti ad azione cautelare: sono 537,75 miliardi i crediti con "profilo di non riscuotibilità", praticamente carta straccia. La mole aggredibile, invece, è costituita dai 567,85 miliardi di crediti riscuotibili, cui si potrebbero aggiungere altri 167,31 miliardi di crediti incerti, "con profilo di riscuotibilità non determinabile". Ma l'Agenzia delle entrate Riscossione "stima il magazzino residuo lordo (ovvero le cartelle con un più elevato grado di esigibilità) in soli 100,8 miliardi, il 55,4% del carico totale affidato e l'8% di quello residuo contabile", ha spiegato l'Ufficio parlamentare del bilancio, facendo notare che l'Italia è in fondo alle classifiche Ocse per lo stock dei debiti non riscossi sul totale delle entrate (181%) e ultima per i debiti non riscossi esigibili sul totale di quelli non riscossi (circa il 5%)

