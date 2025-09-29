Dall'1 ottobre obbligo di polizza catastrofale per le medie imprese

Come spiegato da Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it, il costo dell’assicurazione oscilla in base ad una serie di variabili. "A incidere sono, ad esempio, la rischiosità del territorio dove sono ubicati gli immobili in cui hanno sede le aziende, la probabilità di eventi calamitosi in quella zona, la vulnerabilità dei beni assicurati", ha spiegato il manager, che include nell'elenco anche "le caratteristiche costruttive dell’immobile, il tipo di attività svolta dall’impresa, la collocazione all’interno dell’edificio e il capitale investito". Un esempio? Secondo Facile.it, ipotizzando un ristorante con un valore di 300mila euro contenente un'attrezzatura da 100mila euro, sarà possibile sottoscrivere una polizza più bassa a Milano, pari a 343,50 euro. Risulterà invece più a cara a Roma e a Palermo, rispettivamente pari a 401 e 469 euro.