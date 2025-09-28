Case di lusso, da Milano a Portofino: dove sono le più costose

Gli appartamenti più cari d’Italia (nel settore del lusso e in località turistiche) sono a Portofino (in foto), che registra 22.900 euro al metro quadrato nel borgo di Calata Marconi. Segue Milano: nel quartiere Brera si arriva a 19mila euro, e nelle zone di San Babila e Porta Nuova a 17.500. Nel cosiddetto "Quadrilatero della moda" le richieste sono spesso superiori, ma proprio perché così alte non sempre vengono accontentate.

