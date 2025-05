Classifica globale del luxury real estate, in che posizione è Milano?

Ovviamente ai vantaggi fiscali si aggiungono altre caratteristiche che rendono “comoda” una determinata località come le dimensioni a misura d’uomo, quindi non troppo grande e neanche troppo piccola, la posizione geografica strategica che permette di raggiungere in poco tempo sia il mare sia la montagna, la scena culturale vivace, la ricca offerta di negozi e ristoranti. Tutti elementi che Milano può vantare in abbondanza

Per approfondire: Tassi dei mutui, i consigli per risparmiare tra fisso e variabile