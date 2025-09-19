AppLi, il web coach basato sull’IA per cercare lavoro: come funziona

Introduzione

A partire dal 16 settembre è arrivato un nuovo strumento rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni per aiutarli nella ricerca di un lavoro. È infatti stato attivato l'assistente virtuale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è stato chiamato AppLi e che è stato sviluppato in collaborazione con l’Istituto nazionale di previdenza sociale: lo scopo di questo nuovo strumento è proprio quello di intercettare i Neet - cioè “Not in Education, Employment or Training”, vale a dire le persone che non sono attualmente impegnate nello studio, nella formazione oppure nel lavoro