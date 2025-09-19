AppLi, il web coach basato sull’IA per cercare lavoro: come funziona

Introduzione
A partire dal 16 settembre è arrivato un nuovo strumento rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni per aiutarli nella ricerca di un lavoro. È infatti stato attivato l'assistente virtuale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è stato chiamato AppLi e che è stato sviluppato in collaborazione con l’Istituto nazionale di previdenza sociale: lo scopo di questo nuovo strumento è proprio quello di intercettare i Neet - cioè “Not in Education, Employment or Training”, vale a dire le persone che non sono attualmente impegnate nello studio, nella formazione oppure nel lavoro
Quello che devi sapere
A che cosa serve AppLi
L'obiettivo di AppLi è offrire un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per tutti coloro che stanno faticando a trovare la propria strada. Il servizio è gratuito, ed è accessibile senza limiti di orario dal sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È possibile accedere ad AppLi anche cliccando qui.
A chi è rivolto AppLi
Al momento possono utilizzare AppLi i cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, a patto che siano in possesso di Spid o Carta d'Identità Elettronica. In futuro, comunque, è previsto che la platea venga allargata: il nuovo servizio nasce infatti con un potenziale ampio, visto che si tratta del primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente - cioè in cui più agenti di IA collaborano in un ambiente condiviso per risolvere problemi complessi - realizzato da una pubblica amministrazione in Italia.
L’importanza dell’intelligenza artificiale
Un sistema come AppLi, finora, risulta avere pochi eguali anche tra i Paesi europei: "Personalmente ho sempre creduto che l’intelligenza artificiale sia una grande opportunità, a patto che, come stabilito anche dalla dichiarazione finale del G7 di Cagliari, sia umanocentrica, ovvero che sia al servizio di donne e uomini, di tutti i lavoratori e non il contrario", ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone.
Che cosa fa AppLi
L’idea dietro alla nascita di AppLi è quella di fornire alle persone una sorta di "virtual coach”, con lo scopo di guidare gli utenti con strumenti pratici: non solo orientamento su misura, ma anche supporto per scrivere curriculum e lettere di presentazione, così come simulazioni di colloqui, corsi di micro-apprendimento e quiz per potenziare competenze e soft skills.
Il supporto per scrivere un Cv
Anche chi non ha dimestichezza con la preparazione di un Cv o con una lettera di motivazione, potrà imparare a farlo meglio grazie alle indicazioni e al lavoro di AppLi, che non solo mette a punto i documenti per presentarsi ad un colloquio ma colma anche le lacune nella formazione con mini-corsi preparati ad hoc per qualunque esigenza.
Come funziona il “matching intelligente”
È poi presente un nuovo sistema che ha lo scopo di far incontrare domanda e offerta di lavoro. La piattaforma infatti effettua una sorta di 'matching intelligente’, che incrocia i profili degli utenti con offerte di lavoro, tirocini e percorsi formativi coerenti con le richieste del mercato. A rafforzarne l'efficacia è il collegamento diretto con i centri per l'impiego, che possono offrire consulenza personalizzata tramite l'app.
Un sistema in costante evoluzione
AppLi non è dunque uno strumento per sostituire l'accompagnamento al lavoro sul territorio, ma ha l’obiettivo di essere uno strumento in più per aumentare la capacità di contattare chi attualmente sta alla finestra a guardare un mondo del lavoro che risulta in quel momento troppo complesso da raggiungere. Il progetto è nato da un processo di co-creazione che ha coinvolto sin dalle fasi iniziali giovani utenti, regioni, operatori dei centri per l'impiego ed esperti del settore. Un approccio che resterà evolutivo: il sistema sarà infatti costantemente monitorato e migliorato anche grazie ai feedback degli utenti, che guideranno l'introduzione di nuove funzionalità e l'affinamento dei servizi.
