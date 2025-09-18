Giornata della parità retributiva, la situazione in Italia

Quanto è ancora ampio il divario retributivo di genere? Il 18 settembre si celebra l'International Equal Pay Day, istituito dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione sulla disparità retributiva tra uomini e donne. A parità di incarico, le donne vengono pagate ancora molto meno degli uomini: a livello globale il divario si attesta infatti intorno al 20%. La parità di genere e l'emancipazione femminile - ricordano le Nazioni Unite - continuano a essere ostacolate dalla persistenza di rapporti di potere diseguali tra donne e uomini, dalla povertà, da disuguaglianze e svantaggi nell'accesso a risorse e opportunità che limitano le capacità di donne e ragazze. Anche gli stereotipi di genere, le pratiche di assunzione discriminatorie e le decisioni sulle promozioni contribuiscono alle disuguaglianze retributive che ancora resistono in quasi ogni settore.

Nel 2024 solo il 21,1% dei dirigenti donna

Anche in Italia le condizioni di svantaggio delle donne nell’ambito lavorativo, familiare e sociale sono decisamente rilevanti. Dall'ultimo Rendiconto di genere del 2024 pubblicato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS a febbraio 2025 è emerso che il gap retributivo di genere rimane un aspetto critico, con le donne che percepiscono stipendi inferiori di oltre venti punti percentuali rispetto agli uomini. In particolare, fra i principali settori economici, la differenza è pari al 20% nelle attività manifatturiere, 23,7% nel commercio, 16,3% nei servizi di alloggio e ristorazione, 32,1% nelle attività finanziarie, assicurative e servizi alle imprese. Appena il 21,1% dei dirigenti è donna contro il 78,9% dei colleghi uomini. Inoltre, le donne continuano a farsi carico della maggior parte del lavoro di cura, occupandosi dei figli e della casa. Nel 2023, le giornate di congedo parentale utilizzate dalle donne sono state 14,4 milioni, contro appena 2,1 milioni degli uomini.