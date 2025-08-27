Bonifico tra familiari e parenti, come evitare problemi con il Fisco

I bonifici possono essere parlanti o ordinari. La differenza è che per l’ordinario sono necessari meno dettagli come la data, il nome, il cognome e l’indirizzo della persona a cui è destinato, il codice Iban di chi deve ricevere la somma di denaro e la causale con la motivazione. Per il parlante servono anche i dati del contribuente che ha sostenuto le spese. Quest’ultimo viene utilizzato solo nel momento in cui vengono eseguiti dei lavori edilizi o per accedere ai bonus e alle detrazioni fiscali previsti dal Governo

Per approfontire: Tutte le ultime informazioni sui soldi