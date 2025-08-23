Le banche italiane e spagnole sono le più redditizie e solide d'Europa

Non ci sono promossi e bocciati, ma la Bce usa gli stress test per valutare i requisiti di capitale e le riserve individuali delle banche, e può mettere limiti alla remunerazione degli azionisti. Il coefficiente di leva finanziaria complessivo, altro parametro valutato dai test, dal 5,8% passerebbe al 4,9%. 17 banche saranno costrette ad una stretta nella distribuzione di dividendi, e una finisce in infrazione proprio per la leva. Dietro la media europea, poi, si nascondono differenze. La distruzione di capitale derivante dallo scenario avverso vede le banche italiane - dopo Portogallo, Svezia, Ungheria, Grecia, Polonia, Norvegia - fra le virtuose: si ritroverebbero con un Cet1 diminuito di circa 1,5 punti percentuali, contro i quattro punti percentuali circa di Francia e Germania. Merito di un modello di business più incentrato sui prestiti tradizionali anziché sulla leva finanziaria, e delle ricapitalizzazioni, del consolidamento e della dieta di crediti deteriorati partita un decennio fa