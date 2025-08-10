Vacanze, fino a 300mila euro a settimana: strutture più care d’Italia

Esplora tutte le offerte Sky
Vacanze, fino a 300mila euro per una settimana ad agosto: le strutture più care d’Italia

Economia
Introduzione

Un hotel prestigioso, uno chalet di charme in montagna o una villa con una splendida vista sul mare: soggiornare per una settimana di vacanza ad agosto in Italia può arrivare a costare cifre da capogiro. Lo denuncia il Codacons: analizzando le proposte pubblicate sui siti specializzati in prenotazioni alberghiere, l’associazione ha realizzato un'indagine per individuare le strutture ricettive più care della Penisola. Ecco cos’è emerso

Quello che devi sapere

L’indagine del Codacons

Il Codacons ha realizzato un'indagine per individuare le strutture ricettive più care d’Italia, analizzando le proposte per una settimana ad agosto pubblicate sui siti specializzati in prenotazioni alberghiere. “Si tratta ovviamente di casi limite, non certo di prezzi medi, ma tali cifre esorbitanti danno l'idea di come le tariffe turistiche in Italia abbiano raggiunto livelli elevatissimi negli ultimi anni”, ha sottolineato l'associazione. In particolare, l’indagine è stata realizzata l’8 agosto 2025 attraverso il sito Booking.com

 

Il record di Verona

Il Codacons ha ipotizzato un soggiorno di una settimana, dal 23 al 30 agosto 2025, per due persone. Il record assoluto spetta a Verona, dove per dormire in un rooftop in zona piazza delle Erbe si spendono cifre da agenzia immobiliare: 297.573 euro a settimana. Una somma che, spiega il Codacons, potrebbe sembrare un errore o un refuso. Lo stesso appartamento, per uso singolo, viene proposto sui siti specializzati a 267.809 euro

 

Baja Sardinia

Per il secondo posto ci spostiamo in Sardegna. Per una villa con piscina a Baja Sardinia la spesa, sempre per lo stesso periodo di agosto, raggiunge un massimo di 125.870 euro

 

Positano

A chiudere il podio è Positano, dove per una villa dal 23 al 30 agosto servono fino a 123.099 euro. In questa località si trovano altre sistemazioni analoghe a prezzi tra i 70 e gli 86mila euro a settimana

Firenze

In Toscana il record spetta a Firenze, che si piazza al quarto posto nella classifica del Codacons: nel capoluogo toscano, sempre nelle stesse date, sette notti in appartamento arrivano a costare 84.117 euro

Vieste

Per il quinto posto andiamo in Puglia: per una intera casa a Vieste, dal 23 al 30 agosto, la spesa tocca punte di 71.435 euro

Taormina

Spostiamoci in Sicilia. Una suite per due persone in un prestigioso hotel di Taormina costa 64.726 euro a settimana: una cifra che vale il sesto posto in classifica

Sanremo

Settimo posto per la Liguria, dove Sanremo detiene il primato: una vacanza di sette giorni in un appartamento arriva a costare 63.196 euro

Sorrento

La Campania ritorna anche in ottava posizione: a Sorrento per una villa bastano, si fa per dire, 56.932 euro

Veneto

Oltre al primato di Verona, il Veneto ricompare in classifica anche al nono e al decimo posto. Non si salva, infatti, la montagna: a Cortina d'Ampezzo un appartamento dal 23 al 30 agosto può costare 52.375 euro a settimana. Chiude la top ten Venezia: una suite in hotel arriva fino a 49.424 euro per la settimana presa in considerazione

Sardegna

La Sardegna ricompare anche all’undicesimo e dodicesimo posto della classifica del Codacons: 43.575 euro per una suite in hotel a Porto Cervo, 39.342 euro per una villa ad Arzachena

Trentino-Alto Adige

A chiudere la lista stilata dall’associazione sono due località del Trentino-Alto Adige: a Selva di val Gardena uno chalet può costare38.520 euro a settimana; a Ortisei, sempre per uno chalet per una settimana, si uò arrivare a 35.725 euro

La classifica delle strutture più care in Italia

Per riassumere, ecco la classifica dei prezzi più elevati nelle varie località italiane stilata dal Codacons (considerando 7 notti, dal 23 al 30 agosto 2025):

  1. Verona (Veneto) - rooftop: 297.573 euro
  2. Baja Sardinia (Sardegna) - villa con piscina: 125.870 euro
  3. Positano (Campania) - villa con vista mare: 123.099 euro
  4. Firenze (Toscana) - appartamento: 84.117 euro
  5. Vieste (Puglia) - intera casa: 71.435 euro
  6. Taormina (Sicilia) - suite in hotel: 64.726 euro
  7. Sanremo (Liguria) - appartamento: 63.196
  8. Sorrento (Campania) - villa: 56.932 euro
  9. Cortina d'Ampezzo (Veneto) - appartamento: 52.375 euro
  10. Venezia (Veneto) - suite in hotel: 49.424 euro
  11. Porto Cervo (Sardegna) - suite in hotel: 43.575 euro
  12. Arzachena (Sardegna) - villa: 39.342 euro
  13. Selva di val Gardena (Trentino-Alto Adige) - chalet: 38.520 euro
  14. Ortisei (Trentino-Alto Adige) - chalet: 35.725 euro

 

