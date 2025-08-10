Vacanze, fino a 300mila euro a settimana: strutture più care d’Italia

Il Codacons ha realizzato un'indagine per individuare le strutture ricettive più care d’Italia, analizzando le proposte per una settimana ad agosto pubblicate sui siti specializzati in prenotazioni alberghiere. “Si tratta ovviamente di casi limite, non certo di prezzi medi, ma tali cifre esorbitanti danno l'idea di come le tariffe turistiche in Italia abbiano raggiunto livelli elevatissimi negli ultimi anni”, ha sottolineato l'associazione. In particolare, l’indagine è stata realizzata l’8 agosto 2025 attraverso il sito Booking.com

Per approfondire: Caro spiaggia, le app che aiutano a trovare un ombrellone e risparmiare: ecco quali sono