Caro spiaggia, le app che aiutano a trovare un ombrellone risparmiando

Caro spiaggia, le app che aiutano a trovare un ombrellone e risparmiare: ecco quali sonoEconomia
Introduzione
Quest’estate tanti italiani stanno facendo i conti con i rincari nelle spiagge: i prezzi di lidi e stabilimenti, infatti, sono aumentati e hanno raggiunto picchi record in alcune località. Per questo sono sempre più popolari le app che permettono di prenotare un posto in spiaggia a prezzi contenuti. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Gli aumenti
A livello nazionale Federconsumatori ha stimato un costo medio di 35,74 euro per un ombrellone e due lettini, una cifra salita del 6% rispetto al 2024. In alcune località, poi, i prezzi salgono ancora di più: si va dagli 86 euro medi in Campania ai 340 euro di Alassio e ai 470 euro del Cinque Vele Beach Club di Pescoluse, in provincia di Lecce. Per una giornata al mare nella spiaggia del prestigioso Hotel Excelsior del Lido di Venezia, la spesa per una capanna in prima fila è di 515 euro.
Per approfondire: Estate 2025, crollano le presenze in spiaggia: è allarme per le città di mare. I dati
L’app Spiagge.it
Una delle app più conosciute per facilitare la prenotazione di posti in spiaggia è Spiagge.it. L'applicazione permette agli utenti di scegliere una località, specificare la data e il numero di persone, e poi visualizzare la mappa dello stabilimento balneare per selezionare e prenotare la postazione preferita. È anche possibile affinare la ricerca applicando filtri basati su vari servizi, come Wi-Fi, docce, accesso per disabili o la possibilità di portare animali domestici. Inoltre, è presente una sezione dedicata a promozioni e offerte speciali. La disponibilità di stabilimenti non è però omogenea su tutto il territorio nazionale: questo significa che, in aree meno turistiche, l'offerta può risultare piuttosto ridotta. Un'altra criticità riguarda l'aggiornamento dei prezzi, non sempre forniti in tempo reale.
Per approfondire: Spiagge, quali sono i lidi e gli stabilimenti di lusso più costosi d'Italia? LA CLASSIFICA
L’app Ombrellone.it
Stessa tipologia caratterizza anche Ombrellone.it, app intuitiva e che permette di gestire le prenotazioni anche con poco preavviso. I costi giornalieri partono da circa 18 euro e la politica di cancellazione è flessibile, consentendo di annullare la prenotazione senza spese fino a 48 ore prima. In alcuni stabilimenti, l'arrivo viene gestito in modo rapido e semplice tramite un QR code da mostrare al check-in. Anche in questo caso, però, l’offerta di stabilimenti non è omogenea ed è inferiore rispetto ad altri competitors. Inoltre, non tutti i lidi permettono la prenotazione per mezza giornata oppure il check-in digitale.
L’app Playaya
Altro servizio dedicato è Playaya, app focalizzata soprattutto sulla condivisione. La piattaforma permette agli utenti di rivendere il proprio ombrellone per periodi di tempo specifici, una soluzione ideale per chi ha imprevisti o intende usufruire della spiaggia solo per mezza giornata. Chi acquista un posto in questo modo può beneficiare di notevoli sconti, spesso compresi tra il 50 e il 70 per cento. La copertura, però, è circoscritta a poche località e la disponibilità di posti dipende interamente dalla community degli utenti.
I casi locali: l’app Sperlonga Turismo
Ci sono poi le app per prenotare il proprio spazio negli arenili liberi. Una di queste è Sperlonga Turismo, lanciata dall’omonimo comune laziale e completamente gratuita, che permette di prenotare il proprio spazio nella spiaggia libera di fronte alla grotta di Tiberio. Ma come funziona? La prenotazione di uno spazio sulla spiaggia libera deve essere effettuata con un giorno di anticipo. Il giorno stesso in cui si vuole accedere alla spiaggia, inoltre, è necessario confermare la prenotazione entro le 11:30 direttamente sul posto. Questa operazione avviene tramite un QR code ricevuto al momento della prenotazione, il quale deve essere scansionato presso i parcheggi convenzionati. Tale codice serve anche per l'ingresso alla spiaggia e, una volta terminato il proprio utilizzo, va scansionato nuovamente all'uscita per segnalare che lo spazio è di nuovo a disposizione. Previsto, infine, anche un servizio di assistenza per avere informazioni sia con alcuni cartelloni informativi nella zona che con uno stand collocato proprio sulla spiaggia e gestito da Energie Comuni.
Le app in Sardegna
Decisioni simili a quelle del comune di Sperlonga sono quelle prese da alcuni comuni sardi come Stintino per la spiaggia “La Pelosa”; Baunei per la spiaggia di Cala Goloritzé e Teulada per la spiaggia di Tuerredda. Per l'arcipelago de La Maddalena, invece, c'è l'app UAU, che permette di riservare uno spazio nella spiaggia libera desiderata.
Per approfondire: Vacanze, in aumento le ricerche per la spiaggia perfetta