Caro spiaggia, le app che aiutano a trovare un ombrellone risparmiando

Una delle app più conosciute per facilitare la prenotazione di posti in spiaggia è Spiagge.it. L'applicazione permette agli utenti di scegliere una località, specificare la data e il numero di persone, e poi visualizzare la mappa dello stabilimento balneare per selezionare e prenotare la postazione preferita. È anche possibile affinare la ricerca applicando filtri basati su vari servizi, come Wi-Fi, docce, accesso per disabili o la possibilità di portare animali domestici. Inoltre, è presente una sezione dedicata a promozioni e offerte speciali. La disponibilità di stabilimenti non è però omogenea su tutto il territorio nazionale: questo significa che, in aree meno turistiche, l'offerta può risultare piuttosto ridotta. Un'altra criticità riguarda l'aggiornamento dei prezzi, non sempre forniti in tempo reale.

