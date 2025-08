Vacanze, in aumento le ricerche per la spiaggia perfetta

Dall’analisi dei trend in corso durante i primi due mesi si evince che dell’estate 2025 realizzata da Spiagge.it, servizio leader in Italia per riservare ombrelloni e lettini tramite app mobile e web, con più di 2.500 strutture affiliate, 230.000 download dell’app mobile e più di 500mila prenotazioni effettuate nel 2024. Aumenta infatti quest’anno la domanda di spiagge specializzate, ovvero progettate per target ben definiti; al primo posto famiglie con bambini, seguite dagli amanti degli animali, fino a chi cerca silenzio e zone relax.

“Abbiamo osservato un cambiamento significativo nel comportamento degli utenti” – spiega Gabriele Greco, CEO di Spiagge.it – “Oggi chi prenota cerca un’esperienza coerente con il proprio stile di vita e le proprie esigenze quotidiane, non solo una semplice giornata di mare”. Si registra un aumento di +500% delle ricerche per spiagge family friendly con baby club e aree gioco. Le destinazioni più gettonate dalle famiglie, in quanto rispondenti alle loro necessità,risultano essere la Riviera Romagnola, la Versilia e la zona di Savona. I servizi maggiormente richiesti dai genitori sono l’area giochi attrezzata, l’animazione per bambini e il mini club con personale qualificato e infine i vari servizi accessori (seggioloni, servizi igienici dotati di fasciatoio etc).

Dai dati emerge poi che gli amanti degli animali popolino le spiagge italiane;. Si evidenzia infatti chiara una crescente segmentazione della domanda, pari a +400%, di ricerche per spiagge dog friendly. Sul podio delle regioni che si distinguono per numero di stabilimenti pet friendly troviamo Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, che ne hanno rispettivamente 300, 130 e 28. Le località con le strutture per cani più prenotate sono Rimini, Follonica e Jesolo. I servizi più richiesti dai padroni dei cani sono aree le recintate “senza guinzaglio”, docce e fontanelle, zone d’ombra dedicate e kit di benvenuto dedicati.

L'Intelligenza Artificiale per facilitare la ricerca

In questo contesto, anche il modo in cui le persone cercano e trovano la spiaggia giusta si sta evolvendo rapidamente. Per questo, Spiaggha sviluppato un chatbot basato su intelligenza artificiale in collaborazione con Indigo, azienda specializzata nel settore degli agenti conversazionali. Il chatbot è integrato nella piattaforma e permette agli utenti di cercare e prenotare spiagge usando il linguaggio naturale, proprio come si parlerebbe a un assistente in persona. Il sistema elabora la richiesta e restituisce in pochi secondi una lista di risultati coerenti, senza che l’utente debba navigare tra filtri, dropdown e checkbox.

In particolare, questo strumento è il preferito da chi cerca spiagge che siano in grado di fornire servizi per esigenze specifiche, multiple e trasversali. Il chatbot, grazie al potenziamento dato dalla tecnologia AI, guida l’utente passo dopo passo e risponde anche in caso di richieste vaghe.