Vacanze estive, le 14 mete italiane più consigliate su TikTok

SumUp ha monitorato i contenuti travel dedicati a località italiane più rilevanti per visualizzazioni ed engagement e ha individuato le destinazioni più consigliate da travel creator e turisti su TikTok. “TikTok è diventato un osservatorio privilegiato per cogliere in tempo reale le nuove tendenze legate al turismo e al consumo esperienziale. Per gli esercenti, rappresenta un’opportunità concreta per intercettare nuovi flussi turistici nel territorio in cui operano, format innovativi e abitudini d’acquisto sempre più digitali”, ha spiegato Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp. “Monitorare ciò che diventa virale consente non solo di restare competitivi, ma anche di anticipare le esigenze di una clientela giovane, connessa e dinamica, dotandosi di strumenti flessibili come l’accettazione di pagamenti digitali”, ha aggiunto. Ed ecco, dalle località più iconiche alle destinazioni meno scontate, le 14 mete italiane che - secondo SumUp - stanno conquistando l’attenzione dei viaggiatori anche grazie ai contenuti condivisi su TikTok

Per approfondire: Al gelato la medaglia d’oro dei “peccati di gola” dell’estate 2025