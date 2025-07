Dazi, manca testo congiunto: le differenze tra la versione Usa e Ue

Si continua a lavorare per definire l’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea. Dopo il patto di Turnberry siglato in Scozia con una stretta di mano tra il leader americano Donald Trump e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il testo congiunto stenta a prendere forma . Anzi, le versioni diffuse da Usa ed Europa non coincidono su vari punti, dai farmaci alla web tax ai chip. Inoltre, da una parte c’è la narrazione muscolare di Washington, centrata sul successo del presidente Trump che "fa la storia" con un "accordo colossale" in pieno stile America First. Dall’altra, invece, quella dai toni bassi e tecnici di Bruxelles - che sottolinea come l’accordo non sia giuridicamente vincolante - per rivendicare "stabilità e prevedibilità", nonché linee rosse regolatorie. Per mettere in evidenza in cosa divergono i comunicati stampa di Washington e Bruxelles, Milano Finanza ha messo a confronto i due testi con MF Gpt, il primo sistema di AI generativa autonoma in Italia lanciato da Class Editori.

Le differenze

Dall’analisi di Milano Finanza è emerso che “ci sono parecchie differenze, anche sostanziali sia sotto il profilo politico sia dei contenuti”. Le due versioni “presentano narrazioni e enfasi distinte”, che riflettono le due diverse prospettive: trionfalistico quello Usa, più neutrale e pragmatico quello Ue. Il tono della versione statunitense, sottolinea il giornale, è “fortemente celebrativo e assertivo”. Nel testo Usa vengono enfatizzati alcuni punti chiave come la leadership di Trump, i benefici per l’America, la “fondamentale riequilibratura” tra le relazioni tra Stati Uniti e Ue, l’“accesso al mercato senza precedenti” per i prodotti Usa in Europa, l’impegno dell’Ue a effettuare investimenti negli Stati Uniti (anche in energia) e ad acquistare attrezzature militari statunitensi, la rimozione delle pratiche commerciali sleali. Dall’altra parte, il testo diffuso da Bruxelles ha un tono “più misurato e bilanciato, concentrandosi sulla stabilità, prevedibilità e i benefici reciproci dell'accordo”. La versione europea, continua il giornale, mette in evidenza come l’accordo si inserisca nel contesto di una partnership transatlantica profonda, definita la “relazione bilaterale commerciale e di investimento più significativa al mondo”. Nel testo europeo viene specificato che l’intesa rappresenta un impegno politico e non legale e che ci saranno altre negoziazioni. Inoltre, spiega Milano Finanza, si menziona un “singolo, onnicomprensivo tetto tariffario statunitense del 15% per i beni dell'Ue” e vengono elencati prodotti per cui le tariffe Usa torneranno a livelli pre-gennaio. Si parla anche della riduzione delle barriere non tariffarie e del rafforzamento della cooperazione sulla sicurezza economica e sul commercio digitale. Gli investimenti in energia e gas vengono presentati come soluzioni per “sostituire il gas e il petrolio russi”. Infine, viene sottolineato che l'accordo “rispetta pienamente la sovranità normativa dell'Ue e protegge aree sensibili”.

L’accordo

Dall’analisi di Milano Finanza emerge ancora come, pur descrivendo lo stesso accordo, esso venga presentato in modo molto diverso. Per gli Usa, ad esempio, è un accordo concluso mentre per l’Ue è un accordo politico non legalmente vincolante. Ci sono differenze anche sulle tariffe, sugli investimenti, sugli acquisti militari e di microchip, sulle tempistiche.